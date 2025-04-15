По его словам, незначительные выбросы нефтепродуктов не повлияют на проведение курортного сезона. Он назвал обстановку по мазуту «спокойной».

В текущем году в Крыму открыты 340 пляжей, на ряде из них идут восстановительные работы, рассказал Аксенов на заседании правительственной комиссии по развитию туризма.

Роспотребнадзор также сообщил, что несоответствия по качеству атмосферного воздуха, морской воды и песка на территориях Сочи, Геленджика, Туапсе, Крыма, Севастополя не выявлены.

Вместе с тем пляжи Анапы и Темрюкского района признаны небезопасными. Роспотребнадзор провел обследование всех 150 пляжей, 141 из которых находится в Анапе, 9 - в Темрюкском районе. Специалисты отобрали более 8 тысяч проб и провели свыше 17 тысяч исследований. В итоге на всех этих пляжах выявлены отклонения от нормативов, в том числе в морской воде.

В Туапсе, Сочи и Крыму практически отсутствует вероятность повторного выброса мазута по мере прогрева воды, заявил эколог Георгий Каваносян в беседе с НСН.

«Конечно, высока вероятность вторичного загрязнения, повторных выбросов в районе Керчи и Анапы. Не в таких объемах, как в декабре или январе, но все же. Средняя вероятность – это Новороссийск, Геленджик, Феодосийский залив и Севастополь. И практически отсутствует вероятность на всем остальном побережье – Туапсе, Сочи, южный и западный берег Крыма. Там, на мой взгляд, будет безопасно. В Азовском море угрозы нет, выбросы были единичные», - рассказал он.

По его словам, разовое проглатывание загрязненной воды безопасно, но большая концентрация приведет к отравлению отдыхающего.

МАЗУТ И ЦЕНЫ

Черноморское побережье в подавляющем большинстве будет открыто, начиная от Сочи, а это более 200 километров, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Ведутся работы в регионе, пока говорить рано о том, есть ли запрет на купание или нет. Я думаю, что черноморское побережье в подавляющем большинстве будет открыто, начиная от Сочи, а это более 200 километров. Что касается утонувшего мазута, это четыре тысячи тонн. Все это будет взято в саркофаг, поэтому при нагреве моря мазут не всплывет, а его начнут откачивать. Я надеюсь, что сезон отдыха и купания будет работать в полной мере в этом году», - рассказал он.