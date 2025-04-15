Россиянам предложили гастротуризм в Анапе вместо «мазутных» пляжей
Глава администрации Краснодарского края Кондратьев на фоне аварии с танкерами предложил варианты отдыха в Анапе и Темрюкском районе, а глава Крыма заявил о "спокойной" ситуации.
Глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев на фоне аварии с танкерами и выбросов мазута предложил в Telegram-канале варианты отдыха в Анапе и Темрюкском районе.
ВИНО И СПОРТ
В качестве альтернативы Кондратьев предложил посещение виноделен, спортивные мероприятия, агро- и гастротуризм. По его словам, решение об открытии пляжей будет принято на основании заключения экспертов Роспотребнадзора. Глава региона отметил, что на Кубани готовы обеспечить интересное времяпрепровождение для гостей и жителей края. Номерной фонд в Сочи, Геленджике и Туапсинском районе на лето забронирован почти на 50%.
Туристический сезон в Краснодарском крае, а также в Крыму и Севастополе, будет открыт в обычном режиме. Об этом ранее заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев.
На совещании президента России Владимира Путина с членами правительства он указал, что результаты исследований атмосферного воздуха, пресной воды и из источников питьевого водоснабжения говорят об отсутствии отклонений от нормативов.
Савельев отметил, что исключение составили Анапа и Темрюкский район Кубани.
Вице-премьер рассказал, что в ближайшее время Роспотребнадзор должен представить заключение о соответствии проб песка и морской воды санитарным требованиям.
«На основании данных... будет принято окончательное решение о формате организационного отдыха в текущем году», - заключил он.
ЧТО В КРЫМУ
В Крыму все пляжи полностью очистили от мазута. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов 11 апреля.
По его словам, незначительные выбросы нефтепродуктов не повлияют на проведение курортного сезона. Он назвал обстановку по мазуту «спокойной».
В текущем году в Крыму открыты 340 пляжей, на ряде из них идут восстановительные работы, рассказал Аксенов на заседании правительственной комиссии по развитию туризма.
Роспотребнадзор также сообщил, что несоответствия по качеству атмосферного воздуха, морской воды и песка на территориях Сочи, Геленджика, Туапсе, Крыма, Севастополя не выявлены.
Вместе с тем пляжи Анапы и Темрюкского района признаны небезопасными. Роспотребнадзор провел обследование всех 150 пляжей, 141 из которых находится в Анапе, 9 - в Темрюкском районе. Специалисты отобрали более 8 тысяч проб и провели свыше 17 тысяч исследований. В итоге на всех этих пляжах выявлены отклонения от нормативов, в том числе в морской воде.
В Туапсе, Сочи и Крыму практически отсутствует вероятность повторного выброса мазута по мере прогрева воды, заявил эколог Георгий Каваносян в беседе с НСН.
«Конечно, высока вероятность вторичного загрязнения, повторных выбросов в районе Керчи и Анапы. Не в таких объемах, как в декабре или январе, но все же. Средняя вероятность – это Новороссийск, Геленджик, Феодосийский залив и Севастополь. И практически отсутствует вероятность на всем остальном побережье – Туапсе, Сочи, южный и западный берег Крыма. Там, на мой взгляд, будет безопасно. В Азовском море угрозы нет, выбросы были единичные», - рассказал он.
По его словам, разовое проглатывание загрязненной воды безопасно, но большая концентрация приведет к отравлению отдыхающего.
МАЗУТ И ЦЕНЫ
Черноморское побережье в подавляющем большинстве будет открыто, начиная от Сочи, а это более 200 километров, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Ведутся работы в регионе, пока говорить рано о том, есть ли запрет на купание или нет. Я думаю, что черноморское побережье в подавляющем большинстве будет открыто, начиная от Сочи, а это более 200 километров. Что касается утонувшего мазута, это четыре тысячи тонн. Все это будет взято в саркофаг, поэтому при нагреве моря мазут не всплывет, а его начнут откачивать. Я надеюсь, что сезон отдыха и купания будет работать в полной мере в этом году», - рассказал он.
При этом побережье Анапы уже потеряло до 45% своих туристов, многие из анапских пляжей будут официально закрыты, а в выигрыше останутся санатории и здравницы, а также отели, где есть бассейн. Об этом в пресс-центре НСН рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
«В этом году анапское побережье столкнулось с серьезной проблемой, оно потеряло до 40-45% клиентов. Бенефициары - Туапсинский район, Геленджик, Сочи, в меньшей степени Крым. 80% тех, кто не поедет в Анапу, останутся в России. Многие ждут решение Роспотребнадзора, которое оттягивается. Я думаю, что раньше конца марта вообще не будет решения. Анапа - детский курорт, и никто не будет брать на себя ответственность за то, что может случиться с детьми, которые искупаются в этой воде. Мой прогноз, что частично будут официально закрыты некоторые пляжи, особенно ближе к Темрюкскому району. Купание в море будет только на страх и риск отдыхающих», - отметил он.
В России вырос рынок санаторных услуг: число бронирований на весну-лето, по разным оценкам, увеличилось на 5-20%. Уже сейчас популярные санатории полностью загружены, и в условиях дефицита средняя стоимость ночи в санаториях и пансионатах за год прибавила 10–15%, пишет «Коммерсант».
Ранее вице-президент РСТ Дмитрий Горин заявил НСН, что ситуация с разливом мазута в Черном море снизила бронь в Анапе в два раза.
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