«Кубань и Крым»: Россияне с детьми предпочитают пляжный отдых

По его словам, туристы-родители также обращают свое внимание и на более активный отдых внутри России.

«Когда дети постарше, то родители уже обращают внимание на более активный отдых – в топе две столицы – Москва и Санкт-Петербург. У нас активно развивается Северный Кавказ, зимой там доступны горнолыжные курорты, в том числе для катающихся родителей, которые хотят поставить на лыжи или сноуборд своих детей. Также интересны для детей Алтай, Камчатка, Карелия», - добавил Ромашкин.

Ранее вице-президент РСТ Дмитрий Горин заявил НСН, что в марте-апреле начинается активный рост числа бронирований туров на лето, популярностью сегодня пользуется Крым и Краснодарский край, но ситуация с разливом мазута снизила бронь в Анапе в два раза.

