«Кубань и Крым»: Россияне с детьми предпочитают пляжный отдых

Пляжный отдых занимает четверть всех семейных поездок внутри России, сказал в эфире НСН Сергей Ромашкин.

Россияне с детьми предпочитают пляжные курорты Краснодарского края и Крыма, однако и не забывают про более активный отдых на Северном Кавказе и в Карелии, заявил в эфире НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

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Россияне в последние месяцы менее охотно планируют летние путешествия с детьми: спрос на семейные туры упал на 17%, на детские авиабилеты - на 30% год к году, сообщила ранее газета «Известия». Ромашкин отметил, что пляжный отдых занимает четверть всех семейных поездок внутри России.

«Самый популярный отдых у семей с детьми – пляжный. В основном все едут на Черное море. Так, в прошлом году Краснодарский край принял около 19 миллионов туристов, Крым – около шести миллионов. Четверть всех поездок по России приходится на пляжный отдых. Родители хотят, чтобы их дети покупались в теплом море, покопались в песочке и отдохнули под солнцем», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, туристы-родители также обращают свое внимание и на более активный отдых внутри России.

«Когда дети постарше, то родители уже обращают внимание на более активный отдых – в топе две столицы – Москва и Санкт-Петербург. У нас активно развивается Северный Кавказ, зимой там доступны горнолыжные курорты, в том числе для катающихся родителей, которые хотят поставить на лыжи или сноуборд своих детей. Также интересны для детей Алтай, Камчатка, Карелия», - добавил Ромашкин.

Ранее вице-президент РСТ Дмитрий Горин заявил НСН, что в марте-апреле начинается активный рост числа бронирований туров на лето, популярностью сегодня пользуется Крым и Краснодарский край, но ситуация с разливом мазута снизила бронь в Анапе в два раза.

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ФОТО: РИА Новости
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