Роспотребнадзор назвал безопасные для купания пляжи на Кубани и в Крыму
Несоответствия по качеству атмосферного воздуха, морской воды и песка на территориях Сочи, Геленджика, Туапсе, Крыма, Севастополя не выявлены. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Вместе с тем пляжи Анапы и Темрюкского района признаны небезопасными. Роспотребнадзор провел обследование всех 150 пляжей, 141 из которых находится в Анапе, 9 - в Темрюкском районе. Специалисты отобрали более 8 тысяч проб и провели свыше 17 тысяч исследований. В итоге на всех этих пляжах выявлены отклонения от нормативов, в том числе в морской воде.
Таковы данные исследований пляжей в период с февраля по апрель.
В Туапсе, Сочи и Крыму практически отсутствует вероятность повторного выброса мазута по мере прогрева воды, заявил ранее эколог Георгий Каваносян в беседе с НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru