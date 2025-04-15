Вместо пляжей: Губернатор Кондратьев предложил гастротуризм в Анапе

Глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев на фоне аварии с танкерами предложил в Telegram-канале варианты отдыха в Анапе и Темрюкском районе.

Новые выбросы мазута зафиксировали на побережье Анапы

Это посещение виноделен, спортивные мероприятия, агро- и гастротуризм. По его словам, решение об открытии пляжей будет принято на основании заключения экспертов Роспотребнадзора. Глава региона отметил, что на Кубани готовы обеспечить интересное времяпрепровождение для гостей и жителей края. Номерной фонд в Сочи, Геленджике и Туапсинском районе на лето забронирован почти на 50%.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Савельев заявил, что туристический сезон в Краснодарском крае, а также в Крыму и Севастополе, будет открыт в обычном режиме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Ирина Иванчук
ТЕГИ:ЭкологияОтдыхТуризмАнапа

Горячие новости

Все новости

партнеры