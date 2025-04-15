Вместо пляжей: Губернатор Кондратьев предложил гастротуризм в Анапе
Глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев на фоне аварии с танкерами предложил в Telegram-канале варианты отдыха в Анапе и Темрюкском районе.
Это посещение виноделен, спортивные мероприятия, агро- и гастротуризм. По его словам, решение об открытии пляжей будет принято на основании заключения экспертов Роспотребнадзора. Глава региона отметил, что на Кубани готовы обеспечить интересное времяпрепровождение для гостей и жителей края. Номерной фонд в Сочи, Геленджике и Туапсинском районе на лето забронирован почти на 50%.
Ранее вице-премьер РФ Виталий Савельев заявил, что туристический сезон в Краснодарском крае, а также в Крыму и Севастополе, будет открыт в обычном режиме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru