«Дороже на 15%»: Мазут снизил число летних бронирований в Анапе в два раза
Дмитрий Горин заявил НСН, что российские курорты подорожали до 15%, к лету цены могут вырасти еще.
В марте-апреле начинается активный рост числа бронирований туров на лето, популярностью сегодня пользуется Крым и Краснодарский край, но ситуация с разливом мазута снизила бронь в Анапе в два раза, заявил НСН вице-президент РСТ Дмитрий Горин.
В России вырос рынок санаторных услуг: число бронирований на весну-лето, по разным оценкам, увеличилось на 5-20%. Уже сейчас популярные санатории полностью загружены, и в условиях дефицита средняя стоимость ночи в санаториях и пансионатах за год прибавила 10–15%, пишет «Коммерсант». Горин рассказал о ситуации с бронированиями в целом.
«В последние годы мы фиксируем рост популярности санаториев, глубина бронирования увеличилась до полугода. Это связано с востребованностью оздоровления, а также с дефицитом предложения. Единственный путь решения – дальнейшее развитие туристической отрасли, инвестиции в этот сектор. Сейчас акции раннего бронирования только стартуют по внутренним направлениям. Март-апрель – это высокий период бронирований путешествий по России на лето. Больше всего сейчас пользуются спросом Краснодарский край и Крым», - отметил он.
При этом, по словам Горина, ситуация с мазутом снизила число бронирований в Анапе на 50%, по Крыму ожидается рост.
«Ситуация с мазутом, конечно, влияет на бронирования. Статистика бронирования на Анапу ниже прошлого года на 40-50%. Туристы занимают выжидательную позицию, плюс по Анапе большинство бронирований можно отменить без штрафов. Поэтому часть туристов бронируют путевки, а при рекомендации Роспотребнадзора они бронь снимут. Поэтому делать итоговые прогнозы на лето в регионе раньше конца апреля преждевременно. Сочи, Геленджик по-прежнему пользуются спросом. По Крыму тоже есть бронирования, мы ожидаем рост количества поездок по сравнению с прошлым годом», - рассказал он.
Горин подчеркнул, что сейчас российские курорты подорожали до 15%, к лету цены могут вырасти еще.
«Что касается цен, минимум на процент инфляции в 10% подорожание будет по всем направлениям. А дальше все будет зависеть от спроса. Цены могут корректироваться в большую сторону. Основной рост может быть на фоне дефицита мест, но пока об этом говорить преждевременно. Сейчас среднее подорожание составляет от 10 до 15%. Цена может меняться из-за динамического ценообразования», - добавил собеседник НСН.
Российские туроператоры начнут предлагать скидки на Анапу по завершении ликвидации последствий разлива мазута, что, по словам властей, произойдет в начале-середине марта, заявил ранее вице-президент АТОР по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российская «дочка» H&M ликвидирует юрлицо до 5 июня
- Американский форвард «Амура» Гальченюк получил российский паспорт
- В России около 2,7 млн человек установили самозапрет на кредиты
- Маск призвал Зеленского отказаться от власти и покинуть Украину
- ФСБ пресекла подрыв техники и личного состава ВС РФ в Белгородской области
- Ростехнадзор разрешил построить энергоблок №3 на Курской АЭС-2
- Посол РФ: Ирландия хочет развязать себе руки в вопросе миротворцев на Украине
- СМИ: Счетная палата вернула в бюджеты рекордные 148,9 млрд рублей
- Китайский мультфильм «Нэчжа 2» заработал в мировом прокате два миллиарда долларов
- Умер обвинявшийся во взяточничестве экс-министр транспорта Башкирии Клебанов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru