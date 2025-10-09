Россияне не в топе европейских стран по рабочим часам в неделю, потому что в России внимательно следят за нормами трудового права, а также ограничены переработки. Об этом рассказал HR-эксперт, руководитель агентства по подбору персонала Гарри Мурадян в разговоре с НСН.



Россияне работают больше немцев, но меньше турок, сербов и черногорцев. Эти страны заняли первые места по количеству рабочих часов в Европе. Так, турки тратят на офисы 44,1 часа в неделю, черногорцы — 43,1 часа, а сербы — 41,8 часа. Россияне имеют среднюю занятость в 38,2 часа в неделю и занимают 23 место, находясь в середине рейтинга. Это следует из данных на сайте Евростата. Мурадян предложил настороженно относиться к такой информации.