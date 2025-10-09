«Бьют дубинкой кадровиков»: Почему россияне работают меньше европейцев

Служба контроля за соблюдением трудовых прав строго выполняет свою работу, заявил НСН Гарри Мурадян.

Россияне не в топе европейских стран по рабочим часам в неделю, потому что в России внимательно следят за нормами трудового права, а также ограничены переработки. Об этом рассказал HR-эксперт, руководитель агентства по подбору персонала Гарри Мурадян в разговоре с НСН.

Россияне работают больше немцев, но меньше турок, сербов и черногорцев. Эти страны заняли первые места по количеству рабочих часов в Европе. Так, турки тратят на офисы 44,1 часа в неделю, черногорцы — 43,1 часа, а сербы — 41,8 часа. Россияне имеют среднюю занятость в 38,2 часа в неделю и занимают 23 место, находясь в середине рейтинга. Это следует из данных на сайте Евростата. Мурадян предложил настороженно относиться к такой информации.

«Когда мы говорим, что кто-то больше работает, мы имеем в виду количество трудочасов, а не КПД и выработку. Речь не про количество изделий, продуктивность и эффективность. К тому же, у нас строже контролируется вопрос соблюдения законов, чем где-то еще. В России есть Роструд, который бьет дубинкой по голове тех кадровиков, которые нарушают трудовое законодательство. У нас в году можно перерабатывать не более чем 120 часов. А в других странах правила и нормы могут быть совершенно другими. Отсюда и формируется такая прекрасная статистика», — подчеркнул он.

Ранее психолог Екатерина Каталина в беседе с НСН рассказала, что вредит продуктивности работников.

