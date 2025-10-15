Некоторые россияне подрабатывают не ради денег, рассказали НСН основатель портала SuperJob Алексей Захаров и HR-эксперт, руководитель агентства по подбору персонала Гарри Мурадян.

Дополнительную работу помимо основной в настоящее время имеют 23% работающих россиян, свидетельствуют данные опроса SuperJob.ru. Еще 52% россиян пока не имеют дополнительного источника дохода, но хотели бы найти его. Не интересуются подработками 25% респондентов. Доля имеющих подработку увеличивается с ростом уровня доходов опрошенных: 17% среди россиян с зарплатой до 50 тысяч рублей и 23% среди зарабатывающих более 100 тысяч.

«Есть очень разные причины, почему люди подрабатывают. Учитель, работающий полный день и которому денег не хватает, чтобы кормить семью, подрабатывает репетитором. Это подработка. А доктору наук всего хватает, кроме физической активности и по вечерам он разгружает ящики с помидорами в супермаркете. Программист работает на четыре компании, он нигде не подрабатывает. Поэтому здесь очень разная история, почему люди подрабатывают и что называют этим термином», - рассказал основатель SuperJob Алексей Захаров.

По оценке основателя SuperJob, более одной занятости в России имеют 20-50% граждан, более точную оценку дать невозможно. По показателю двойной занятости ситуация в России примерно одинакова со всем миром. Например, российские студенты подрабатывают примерно так же, как китайские или американские.