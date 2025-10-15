От топ-менеджеров до курьеров: Почти каждый второй россиянин имеет две работы
HR-эксперты объяснили НСН, почему в стране так много людей (от 20 до 50%) имеют двойную занятость или стремятся к ней.
Некоторые россияне подрабатывают не ради денег, рассказали НСН основатель портала SuperJob Алексей Захаров и HR-эксперт, руководитель агентства по подбору персонала Гарри Мурадян.
Дополнительную работу помимо основной в настоящее время имеют 23% работающих россиян, свидетельствуют данные опроса SuperJob.ru. Еще 52% россиян пока не имеют дополнительного источника дохода, но хотели бы найти его. Не интересуются подработками 25% респондентов. Доля имеющих подработку увеличивается с ростом уровня доходов опрошенных: 17% среди россиян с зарплатой до 50 тысяч рублей и 23% среди зарабатывающих более 100 тысяч.
«Есть очень разные причины, почему люди подрабатывают. Учитель, работающий полный день и которому денег не хватает, чтобы кормить семью, подрабатывает репетитором. Это подработка. А доктору наук всего хватает, кроме физической активности и по вечерам он разгружает ящики с помидорами в супермаркете. Программист работает на четыре компании, он нигде не подрабатывает. Поэтому здесь очень разная история, почему люди подрабатывают и что называют этим термином», - рассказал основатель SuperJob Алексей Захаров.
По оценке основателя SuperJob, более одной занятости в России имеют 20-50% граждан, более точную оценку дать невозможно. По показателю двойной занятости ситуация в России примерно одинакова со всем миром. Например, российские студенты подрабатывают примерно так же, как китайские или американские.
«У топ-менеджеров “Норильского никеля” примерно такая же подработка, как у топ-менеджеров другой компании. Они тоже могут подрабатывать, заседать в советах директоров других компаний. Это не основная работа, но если разобраться, то подработка. Для денег она им не нужна, а нужна для статуса», - привел пример Захаров.
Подрабатывают чаще всего юристы, фотографы и преподаватели, отмечают специалисты.
«Маркетологи, юристы, бухгалтеры, аналитики занимаются фриланс-проектами, консультациями, удалённой работой на стороне; преподаватели и репетиторы проводят занятия по скайпу или офлайн в удобное время; копирайтеры, дизайнеры, разработчики имеют проектную работу на фрилансе. Кроме того, у тех, кто работает в службах доставки, такси гибкий график по вызову. Подработка часто есть у предоставляющих услуги по консультированию и коучингу, разработчиков цифровых продуктов. Многие бариста, официанты, фотографы подрабатывают по выходным или в вечернее время», - рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян.
Россияне не в топе европейских стран по рабочим часам в неделю, потому что в России внимательно следят за нормами трудового права, а также ограничены переработки, рассказал ранее НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору персонала Гарри Мурадян.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru