Лучше в сварщики: Почему россияне не идут в курьеры вопреки высоким зарплатам
Сварщики сегодня могут зарабатывать до 500 тысяч в месяц, это работа престижнее курьеров, заявил НСН Гарри Мурадян.
Россияне не идут работать курьерами, несмотря на постоянное повышение зарплат в этой области, заявил НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
В третьем квартале 2025 года заработная плата курьеров в Санкт-Петербурге выросла на 28,9 тыс. руб. относительно аналогичного периода прошлого года. Это самый высокий показатель годового роста заработка среди всех профессий в Северной столице, сообщает пресс-служба hh.ru. На втором месте после доставщиков по росту зарплат — разнорабочие (их средний заработок вырос на 14 тыс. руб. за год) и водители (13,8 тыс. руб.). Следом идут менеджеры по продажам и работе с клиентами (13,2 тыс. руб.), а также упаковщики и комплектовщики (12,2 тыс. руб.). Мурадян раскрыл суть тенденции.
«В Санкт-Петербурге ввели ограничения для работы мигрантов курьерами, но потом пересмотрели. Люди нашли уже другую работу, сварку пошли делать за бешеные деньги. Подорвали доверие в этой профессии, которая и так не очень благодарная. Кто хочет по 12 часов ходить чизбургеры людям раздавать? Россияне не спешат занимать эти позиции. Надо думать о последствиях подобных решений. Зарплата курьеров выросла везде, не только в Питере, людей не хватает. Потому что сегодня у нас доставляют все, не только еду, все сервисы имеют свои доставки, а людей нет. Не забывайте, что летом могли работать студенты, школьники, а теперь они учатся», - объяснил он.
При этом он отметил, что сегодня те же сварщики зарабатывают больше, и это не тупиковый путь для карьеры.
«Зарплаты неплохие, но это большой физический труд, плюс вы не получаете никакого опыта, компетенций, вы просто обмениваете время на деньги. Это тупиковая ветка развития вашей карьеры. Зачем? Срубить денег просто? Гражданам РФ поэтому это и не нужно. В глобальном плане это бессмысленно. Лучше пойти на сварщика отучиться, в регионах зарплаты в этом сегменте от 240 тысяч стартуют, в Москве – от 360. Зарплата может доходить до полумиллиона рублей. На одного сварщика сегодня у нас приходится 12 компаний», - заключил собеседник НСН.
Россияне не в топе европейских стран по рабочим часам в неделю, потому что в России внимательно следят за нормами трудового права, а также ограничены переработки, рассказал ранее НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору персонала Гарри Мурадян.
