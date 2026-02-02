СМИ: В Москве семья нашла в упаковке с рыбой ртуть
2 февраля 202600:01
В Москве семья обнаружила шарики ртути в упаковке сушено-вяленой рыбы, сообщает «112».
Продукцию выпустила компания «Сухогруз». Мужчина среагировал на содержимое упаковки с закуской, никто не пострадал. Специалисты выяснят, как ртуть попала в пачку сушеной ставридки.
Проведенные замеры показали небольшое превышение нормы. Упаковка с рыбой была изъята.
Ранее российские таможенники пресекли контрабанду трех килограммов ртути, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев заявил, что победа России в спецоперации уже просматривается
- СМИ: В Москве семья нашла в упаковке с рыбой ртуть
- Долина рассказала, что пока снимает квартиру из-за нехватки средств на новую
- Трамп выразил надежду на скорое соглашение с Ираном
- Патриарх Кирилл рассказал, как выпил две бутылки коньяка, учась в семинарии
- Долина собрала аншлаг на первом в 2026 году большом сольном концерте
- Оспа обезьян подтвердилась у пациента, доставленного в больницу в Домодедово
- СК: В Санкт-Петербурге третий день ищут пропавшего девятилетнего ребенка
- МО РФ: Средства ПВО за день уничтожили 38 украинских БПЛА
- Шойгу: Путин и Си Цзиньпин ведут активный и регулярный диалог
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru