СМИ: В Москве семья нашла в упаковке с рыбой ртуть

В Москве семья обнаружила шарики ртути в упаковке сушено-вяленой рыбы, сообщает «112».

В Москве закрыли пекарню, где мужчина пытался отравить знакомого ртутью

Продукцию выпустила компания «Сухогруз». Мужчина среагировал на содержимое упаковки с закуской, никто не пострадал. Специалисты выяснят, как ртуть попала в пачку сушеной ставридки.

Проведенные замеры показали небольшое превышение нормы. Упаковка с рыбой была изъята.

Ранее российские таможенники пресекли контрабанду трех килограммов ртути, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
