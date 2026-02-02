Медведев заявил, что победа России в спецоперации уже просматривается

Военная победа России в специальной военной операции уже просматривается, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Медведев: Абсурдные прогнозы о ситуации в мире начали сбываться

По его словам, речь идет о целом ряде параметров. «Совершенно очевидно, что факт военной победы очень важен», — указал политик. Медведев отметил, что необходимо думать о том, что будет после победы, ведь цель победы в том, чтобы не допустить новых конфликтов.

Ранее Медведев заявил, что абсурдные прогнозы о ситуации в мире начали сбываться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Екатерина Штукина
