Медведев заявил, что победа России в спецоперации уже просматривается
Военная победа России в специальной военной операции уже просматривается, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.
По его словам, речь идет о целом ряде параметров. «Совершенно очевидно, что факт военной победы очень важен», — указал политик. Медведев отметил, что необходимо думать о том, что будет после победы, ведь цель победы в том, чтобы не допустить новых конфликтов.
Ранее Медведев заявил, что абсурдные прогнозы о ситуации в мире начали сбываться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
