Путин рассказал, какой будет инфляция в РФ по итогам 2025 года

Темпы роста экономики России в 2025 году прошли ожидаемый этап замедления. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин назвал снижение инфляции в РФ важным достижением 2025 года

На заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам он указал, что инфляция по итогам текущего года «будет около или даже ниже 6%».

«В целом цель достигается», — добавил глава государства.

Ранее глава Ассоциации юристов РФ Сергей Степашин отметил, что снижение инфляции до 4% может открыть путь к уменьшению ключевой ставки Банка России до 6-7%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИнфляцияЭкономикаРоссияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры