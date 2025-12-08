Путин рассказал, какой будет инфляция в РФ по итогам 2025 года
8 декабря 202517:20
Темпы роста экономики России в 2025 году прошли ожидаемый этап замедления. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам он указал, что инфляция по итогам текущего года «будет около или даже ниже 6%».
«В целом цель достигается», — добавил глава государства.
Ранее глава Ассоциации юристов РФ Сергей Степашин отметил, что снижение инфляции до 4% может открыть путь к уменьшению ключевой ставки Банка России до 6-7%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
