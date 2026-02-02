«Роскачество» обнаружило кишечную палочку в растительных котлетах

В ходе экспертизы в котлетах некоторых брендов были выявлены серьезные нарушения: обнаружены кишечная палочка и плесень, а общее микробное число в отдельных образцах превышало норму в 24 раза. На этом фоне эксперты дают рекомендации, как выбрать безопасный продукт. Необходимо обращать внимание на состояние упаковки: она должна быть герметичной, без повреждений, вздутий и признаков разморозки. Изучение пищевой ценности поможет выбрать продукт, отвечающий индивидуальным запросам — будь то высокое содержание белка или клетчатки. Наличие добровольных сертификатов является дополнительной гарантией, так как продукт проверялся независимой стороной.

Выявленные случаи нарушений свидетельствуют о важности строгого соблюдения стандартов безопасности на всех этапах — от производства до магазинной полки.

Ранее белорусские ученые научились печатать котлеты на 3D-принтере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

