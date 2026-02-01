Долина рассказала, что пока снимает квартиру из-за нехватки средств на новую
Народная артистка России Лариса Долина рассказала, что после выселения из квартиры в Хамовниках снимает жильё в аренду из-за нехватки средств на покупку своего.
Певица пояснила журналистам, что она арендует квартиру на длительный срок. Долина выразила надежду, что когда-нибудь накопит необходимую сумму и, возможно, выкупит именно свою квартиру. Пока же, по её словам, арендодатели предоставляют ей квартиру на очень выгодных условиях.
Она отказалась раскрывать точный район, где теперь живёт, но отметила, что место хорошее.
Кроме того, Лариса Долина упомянула, что вместе с ней переехали её кошки. Артистка рассказала, что животные в последнее время часто меняют место жительства, но всегда остаются с ней. Певица подчеркнула, что кошки - это её семья и дети, поэтому она не может их оставить.
25 декабря 2025 года Мосгорсуд постановил выселить певицу, её дочь и внучку. Решение вступило в силу немедленно. Ключи от квартиры были переданы представителю Лурье 19 января 2026 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
