Специалист обратила внимание, что речь идет о снижении цен на самые дешевые фрукты из этой категории, а не средних цен.

«Цены на фрукты имеют очень широкий коридор. Мандарины в одно и то же время можно купить и за 100 рублей, и за 600 рублей. Это будет зависеть от сорта, качества, точки реализации, канала доставки. Основные страны-поставщики в зимнее время Турция, Египет, Марокко, Китай, небольшой объем приходит из Абхазии и стран Центральной Азии. В последние несколько лет росли поставки из Ирана. В этом году, скорее всего, иранских мандаринов мы увидим немного из-за проблем с урожаем», - отметила Козий.

Поскольку на российский рынок мандарины поступают из разных географических регионов, потребитель может делать выбор, исходя из личных предпочтений.

«Во всех странах выращивают разные виды и сорта мандаринов. Потребитель ориентируется на собственное предпочтение. Кто-то любит мандарины с тонкой кожурой без косточек, кто-то, наоборот, привычен к фруктам типа сацума, которые традиционно выращиваются в Абхазии. Кому-то привычнее марокканские клементины, которые поставлялись еще в Советский Союз, и поэтому традиционно воспринимаются жителями России как наиболее привычный тип мандаринов. Если говорить о вкусах Европы, то там сейчас потребление смещается в сторону новых сортов: тонкокожих мандаринов без косточек, сочных, сладких. Такие плоды для нашего рынка дороговаты, это, как правило, лицензированные или клубные сорта, посадочный материал которых стоит дорого, соответственно, дорогими оказываются и сами фрукты», - рассказала эксперт.

Самыми дорогими, добавила Козий, могут быть мандарины из Японии, где фрукты возведены в культ и продаются за сотни евро.

