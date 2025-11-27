«От 100 до 600 рублей»: Почему в России снизились цены на мандарины
В России снизилась минимальная стоимость мандаринов, но разброс цен очень широк, заявила НСН гендиректор ИА FruitNews Ирина Козий.
Благодаря укрепившемуся рублю и хорошему урожаю в Турции минимальная цена мандаринов в России упала, но потребитель увидит широкий коридор цен в зависимости от сорта, качества, точки реализации, рассказала НСН руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.
Минимальная цена на мандарины в крупных российских торговых сетях в 2025 году снизилась в среднем на 25% год к году, сообщил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Он уточнил, что сейчас этот фрукт стоит от 100 рублей за килограмм. Ирина Козий рассказала, чем это вызвано.
«В этом сезоне достаточно хороший урожай мандаринов в Северном полушарии, в частности в Турции, которая является нашим основным поставщиком этого вида фруктов. Поскольку урожай хороший, то и цены относительно невысокие. На понижение стоимости также влияет укрепившийся курс рубля. Сказывается и сезонный фактор: как правило, в зимние месяцы мандарины у нас дешевеют. Поставки переключаются на производителей Северного полушария, которые географически к нам находятся ближе и стоимость доставки получается ниже», - пояснила Козий.
Специалист обратила внимание, что речь идет о снижении цен на самые дешевые фрукты из этой категории, а не средних цен.
«Цены на фрукты имеют очень широкий коридор. Мандарины в одно и то же время можно купить и за 100 рублей, и за 600 рублей. Это будет зависеть от сорта, качества, точки реализации, канала доставки. Основные страны-поставщики в зимнее время Турция, Египет, Марокко, Китай, небольшой объем приходит из Абхазии и стран Центральной Азии. В последние несколько лет росли поставки из Ирана. В этом году, скорее всего, иранских мандаринов мы увидим немного из-за проблем с урожаем», - отметила Козий.
Поскольку на российский рынок мандарины поступают из разных географических регионов, потребитель может делать выбор, исходя из личных предпочтений.
«Во всех странах выращивают разные виды и сорта мандаринов. Потребитель ориентируется на собственное предпочтение. Кто-то любит мандарины с тонкой кожурой без косточек, кто-то, наоборот, привычен к фруктам типа сацума, которые традиционно выращиваются в Абхазии. Кому-то привычнее марокканские клементины, которые поставлялись еще в Советский Союз, и поэтому традиционно воспринимаются жителями России как наиболее привычный тип мандаринов. Если говорить о вкусах Европы, то там сейчас потребление смещается в сторону новых сортов: тонкокожих мандаринов без косточек, сочных, сладких. Такие плоды для нашего рынка дороговаты, это, как правило, лицензированные или клубные сорта, посадочный материал которых стоит дорого, соответственно, дорогими оказываются и сами фрукты», - рассказала эксперт.
Самыми дорогими, добавила Козий, могут быть мандарины из Японии, где фрукты возведены в культ и продаются за сотни евро.
Ранее сообщалось, что новогодний стол на четверых в 2025 году обойдется россиянам более чем в 10 тысяч рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
