СМИ: Контроль за техосмотром ужесточат ради борьбы с мошенниками

Так для борьбы с мошенниками вводится механизм оперативной блокировки выдачи электронных диагностических карт на автомобили, не прошедшие реальный осмотр. Кроме того, отменяется обязательная проверка пробега, поскольку она не считается значимой для диагностики.

Для некоторых водителей министерство собирается упростить процесс техосмотра. В настоящее время автовладелец обязан предоставить оператору СТС или ПТС, но бывают случаи, когда документы утеряны. Россиянам разрешат предъявлять выписку из электронного реестра транспортных средств.

Еще одно изменение касается такси, которые обязаны проходить ТО один-два раза в год в зависимости от возраста машины. Сейчас операторы не в состоянии определить, какой автомобиль приехал на проверку — частный или используемый для перевозки пассажиров. Поправки позволят операторам проверять каждый приехавший на осмотр автомобиль в системе ФГИС «Такси».

Ранее российский союз автостраховщиков выступил с инициативой внедрить систему контроля диагностических карт о прохождении технического осмотра (ТО) в процессе дорожного движения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

