Трамп считает, что мог бы решить финансовые проблемы ООН
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что мог бы решить финансовые проблемы ООН, сообщает Politico.
Глава государства считает, что это можно сделать, заставив членов организации выплатить задолженности по взносам. «Если бы они пришли к Трампу и сказали ему, я бы заставил всех заплатить, так же как я заставил платить НАТО», — отметил президент США.
Глава Белого дома не уточнил, будет ли Вашингтон погашать собственную задолженность.
Ранее генсек организации Антониу Гутерреш заявил, что ООН грозит финансовый коллапс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
