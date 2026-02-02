СМИ: Администрация Трампа сообщила Ирану о готовности обсудить сделку

Она состоится в ближайшие дни. Турция, Египет и Катар рассчитывают, что консультации между Вашингтоном и Тегераном могут предотвратить войну в регионе. Администрация американского президента Дональда Трампа сообщила Ирану, что готова к проведению встречи для заключения сделки.

Ранее президент США не уточнил, о каком именно формате соглашения идёт речь и какие вопросы планируется урегулировать в первую очередь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

