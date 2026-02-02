Во Франции призвали Европу иметь прямой канал связи с Россией
Страны Европы должны общаться с Россией без посредников, сообщил газете Liberation глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
По его словам, речь идет о европейцах, которые «являются основными сторонниками Украины в финансовом и военном вопросах». Канал связи с Москвой им необходим «для отстаивания своих интересов без перекладывания ответственности на кого-либо».
Так дипломат прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможном возобновлении диалога с РФ. Министр отметил, что Париж в целом никогда не отказывался от контактов с Москвой, но они должны быть прозрачными по отношению к Украине и ее европейским союзникам.
Ранее стало известно, что Макрон может в ближайшие недели побеседовать с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп считает, что мог бы решить финансовые проблемы ООН
- Во Франции призвали Европу иметь прямой канал связи с Россией
- Медведев заявил, что победа России в спецоперации уже просматривается
- СМИ: В Москве семья нашла в упаковке с рыбой ртуть
- Долина рассказала, что пока снимает квартиру из-за нехватки средств на новую
- Трамп выразил надежду на скорое соглашение с Ираном
- Патриарх Кирилл рассказал, как выпил две бутылки коньяка, учась в семинарии
- Долина собрала аншлаг на первом в 2026 году большом сольном концерте
- Оспа обезьян подтвердилась у пациента, доставленного в больницу в Домодедово
- СК: В Санкт-Петербурге третий день ищут пропавшего девятилетнего ребенка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru