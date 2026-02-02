Во Франции призвали Европу иметь прямой канал связи с Россией

По его словам, речь идет о европейцах, которые «являются основными сторонниками Украины в финансовом и военном вопросах». Канал связи с Москвой им необходим «для отстаивания своих интересов без перекладывания ответственности на кого-либо».

Так дипломат прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможном возобновлении диалога с РФ. Министр отметил, что Париж в целом никогда не отказывался от контактов с Москвой, но они должны быть прозрачными по отношению к Украине и ее европейским союзникам.

Ранее стало известно, что Макрон может в ближайшие недели побеседовать с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

