Устроят акции: Селедка подешевеет на 30% к декабрю
На отдельные позиции продавцы могут снизить цены уже в ближайшие месяцы, так как на рынке есть профицит, заявил НСН Виталий Корнев.
Сельдь может подешеветь на 20-30% к концу года, а остальная рыба будет зависеть от курса рубля, рассказал президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев в разговоре с НСН.
Средняя потребительская стоимость сельди — самой популярной рыбы в России — к сентябрю составила 375 рублей за 1 кг, что на 28% больше, чем годом ранее. При этом оптовые цены на эту рыбу снижаются: атлантическая сельдь в Центральной России подешевела в опте на 14%, до 185 рублей за 1 кг, следует из данных Нацрыбресурса. Корнев отметил, что в этой статистике нет ничего удивительного.
«Год назад в это же время сельдь стала дорожать, поэтому ее не закупали активно. А сейчас выяснилось, что все запасы прошлогодней сельди не распроданы, хотя уже пошел свежий вылов. Все предыдущие оптовые контракты были заключены по старым ценам, поэтому в рознице они высокие. А на оптовом рынке сельди так много, что ее продают с большими скидками — это тянет вниз стоимость нового улова. А в магазинах рыба продается по контрактам, которые были оговорены раньше. Скорее всего, это приведет к тому, что сейчас поставщики готовой продукции тоже устроят акции, снизят цены на 20-30% и таким образом избавятся от профицита на рынке», - подчеркнул он.
Корнев также раскрыл, от чего зависит цена на рыбу.
«Если мы посмотрим, как изменились цены за последние 10 лет, мы увидим, что вся рыба существенно выросла. У нас общий тренд какой? Что мы привязаны к доллару. Это означает, что если у нас рубль резко ослабеет, то цены на рыбу спустя несколько месяцев начнут повышаться. Производителям будет выгоднее отправлять на экспорт, чем оставлять на внутреннем рынке. Цены еще накладываются на сезонный вылов. Если селедку мы уже поймали к этому моменту,то она осталась на внутреннем рынке. А вот с минтаем, который мы будем ловить в феврале, все может быть по-другому.. У нас в ближайшие несколько месяцев будет тренд на понижение. Например, по сельди можно говорить, что снижение цен составит в диапазоне от 10 до 20%», — подытожил он.
Ранее Корнев рассказал НСН, сколько будет стоить икра в 2025-м году.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Петербурге уличную певицу арестовали за песни иноагентов
- Россиянам объяснили, почему Макрон не попал в ТОП-50 самых популярных политиков
- «Дайте дышать!»: Как бороться с нехваткой аптек в отдаленных регионах
- Рекордный спрос на антидепрессанты объяснили отказом от народных средств
- Путин заявил, что уровень газификации в России приближается к 75%
- Фармацевты предупредили о дефиците кадров в аптеках
- Четыре мирных жителя Белгородской области были ранены при атаках ВСУ
- Россияне стали чаще слушать песню Валерии после новостей про «Грэмми»
- «Поднаелись американизацией»: Бабкина объяснила популярность народного жанра
- Грамотный информатор: Как работники аптеки снижают нагрузку на поликлиники
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru