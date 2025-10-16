Сельдь может подешеветь на 20-30% к концу года, а остальная рыба будет зависеть от курса рубля, рассказал президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев в разговоре с НСН.

Средняя потребительская стоимость сельди — самой популярной рыбы в России — к сентябрю составила 375 рублей за 1 кг, что на 28% больше, чем годом ранее. При этом оптовые цены на эту рыбу снижаются: атлантическая сельдь в Центральной России подешевела в опте на 14%, до 185 рублей за 1 кг, следует из данных Нацрыбресурса. Корнев отметил, что в этой статистике нет ничего удивительного.