Фармацевты призвали внедрить электронные рецепты во всех регионах

Если Москва при наличии системы ЕМИАС легко перешла на электронные рецепты, то в целом по России есть множество регионов, где выделенные средства были освоены, но работа в этом направлении не продвинулась, сказала НСН Виктория Преснякова.

Наличие электронного рецепта помогло бы намного быстрее и проще реализовать множество задач, этот вопрос должен решаться не на региональном, а на федеральном уровне. Об этом в пресс-центре НСН заявила исполняющий директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

«Самая большая проблема — это наличие электронного рецепта. Его наличие помогло бы все реализовывать намного проще и быстрее. Вопрос электронного рецепта отдан на откуп регионам, хотелось бы, чтобы это решалось на федеральном уровне. Конечно, в Москве при наличии системы ЕМИАС с электронным рецептом все легко, но у нас полно регионов, которые освоили эти деньги, но ничего не сделали», — сказала Преснякова.

В свою очередь сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов заявил в пресс-центре НСН, что для внедрения электронных рецептов нужен единый формат, контролировать который должны Минздрав или Минцифры.

«Союз пациентов был одним из инициаторов истории с электронными рецептами, конечно, на них мы делали большую ставку. В Москве история пошла с переменным успехом, города-миллионники готовы к этой работе, но в малых городах и депрессивных регионах проблема куда сложнее. Сейчас есть проблемы со связью, с операторами, с интернетом, но по этому пути идти надо. Нужен единый формат, контролировать это должен Минздрав или Минцифры», — подытожил он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев предложил обязать врачей распечатывать рецепты на принтере из-за частых случаев, когда медики пишут их неразборчивым почерком. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Николай Гынгазов
ТЕГИ:АптекиВрачиМедицина

