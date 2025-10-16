Наличие электронного рецепта помогло бы намного быстрее и проще реализовать множество задач, этот вопрос должен решаться не на региональном, а на федеральном уровне. Об этом в пресс-центре НСН заявила исполняющий директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

«Самая большая проблема — это наличие электронного рецепта. Его наличие помогло бы все реализовывать намного проще и быстрее. Вопрос электронного рецепта отдан на откуп регионам, хотелось бы, чтобы это решалось на федеральном уровне. Конечно, в Москве при наличии системы ЕМИАС с электронным рецептом все легко, но у нас полно регионов, которые освоили эти деньги, но ничего не сделали», — сказала Преснякова.