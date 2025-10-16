Фармацевты призвали внедрить электронные рецепты во всех регионах
Если Москва при наличии системы ЕМИАС легко перешла на электронные рецепты, то в целом по России есть множество регионов, где выделенные средства были освоены, но работа в этом направлении не продвинулась, сказала НСН Виктория Преснякова.
Наличие электронного рецепта помогло бы намного быстрее и проще реализовать множество задач, этот вопрос должен решаться не на региональном, а на федеральном уровне. Об этом в пресс-центре НСН заявила исполняющий директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.
«Самая большая проблема — это наличие электронного рецепта. Его наличие помогло бы все реализовывать намного проще и быстрее. Вопрос электронного рецепта отдан на откуп регионам, хотелось бы, чтобы это решалось на федеральном уровне. Конечно, в Москве при наличии системы ЕМИАС с электронным рецептом все легко, но у нас полно регионов, которые освоили эти деньги, но ничего не сделали», — сказала Преснякова.
В свою очередь сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов заявил в пресс-центре НСН, что для внедрения электронных рецептов нужен единый формат, контролировать который должны Минздрав или Минцифры.
«Союз пациентов был одним из инициаторов истории с электронными рецептами, конечно, на них мы делали большую ставку. В Москве история пошла с переменным успехом, города-миллионники готовы к этой работе, но в малых городах и депрессивных регионах проблема куда сложнее. Сейчас есть проблемы со связью, с операторами, с интернетом, но по этому пути идти надо. Нужен единый формат, контролировать это должен Минздрав или Минцифры», — подытожил он.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев предложил обязать врачей распечатывать рецепты на принтере из-за частых случаев, когда медики пишут их неразборчивым почерком. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «А в Америке кто-то знал?»: Почему же отменились концерты Hollywood Undead в России
- Россиянам назвали последний день для заказа иномарки по старому утильсбору
- Патриарх Кирилл заявил о неминуемости апокалипсиса
- Трамп подтвердил, что проводит телефонный разговор с Путиным
- СМИ: Начался телефонный разговор Путина и Трампа
- В России призвали отказаться от принудительной медиации при разводах
- Каллас: РФ останется угрозой для ЕС даже после окончания СВО
- От Хабенского до «Ы»: Александр Цыпкин раскрыл театральные и киносекреты
- Психологов обвинили в рекордном спросе на антидепрессанты
- Фармацевты призвали внедрить электронные рецепты во всех регионах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru