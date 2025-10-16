В США опубликовали переданные Россией документы об убийстве Кеннеди

Как пишет RT, речь идёт об архивных документах, которые Луне передал посол России в США Александр Дарчиев.

«Эти материалы не были отредактированы, изменены или подделаны. Они представлены в том виде, в котором их мне передали», - написала Луна.

По словам конгрессвумен, указанные документы опубликованы на странице Substack, которая посвящена фактам о 35-м президента США.

Ранее американский кинорежиссёр Оливер Стоун призвал Конгресс возобновить расследование убийства Кеннеди, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».