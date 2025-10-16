В США опубликовали переданные Россией документы об убийстве Кеннеди
На интернет-платформе Substack были опубликованы материалы об убийстве президента США Джона Кеннеди. Об этом в своих соцсетях заявила американская конгрессвумен Анна Паулина Луна.
Как пишет RT, речь идёт об архивных документах, которые Луне передал посол России в США Александр Дарчиев.
«Эти материалы не были отредактированы, изменены или подделаны. Они представлены в том виде, в котором их мне передали», - написала Луна.
По словам конгрессвумен, указанные документы опубликованы на странице Substack, которая посвящена фактам о 35-м президента США.
Ранее американский кинорежиссёр Оливер Стоун призвал Конгресс возобновить расследование убийства Кеннеди, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «А в Америке кто-то знал?»: Почему же отменились концерты Hollywood Undead в России
- Россиянам назвали последний день для заказа иномарки по старому утильсбору
- Патриарх Кирилл заявил о неминуемости апокалипсиса
- Трамп подтвердил, что проводит телефонный разговор с Путиным
- СМИ: Начался телефонный разговор Путина и Трампа
- В России призвали отказаться от принудительной медиации при разводах
- Каллас: РФ останется угрозой для ЕС даже после окончания СВО
- От Хабенского до «Ы»: Александр Цыпкин раскрыл театральные и киносекреты
- Психологов обвинили в рекордном спросе на антидепрессанты
- Фармацевты призвали внедрить электронные рецепты во всех регионах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru