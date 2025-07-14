«Спрос на рыбу сейчас вырос, связано это с укреплением курса рубля. У нас стоимость морепродуктов напрямую зависит от курса рубля. Чем рубль сильнее, тем они становятся доступнее. Поэтому продукция из рыбы стала привлекательнее сейчас, чем была. Рост цен либо затормозился, либо снизился по некоторым позициям. Люди ведут здоровый образ жизни, рыба – это полезный продукт. Сельдь у нас всегда в топе по популярности. Менее доступная семга в последние годы выросла в цене в несколько раз, потребители переключились на форель. А креветки тоже всегда были популярны среди россиян», - рассказал он.

Корнев отметил, что в этом году хорошие прогнозы по вылову, поэтому цены могут еще опуститься.

«На Камчатке у нас идет путина, когда она закончится, мы поймем, что будет с ценами на рыбу с Дальнего Востока. В этом году рыба может в цене немного опуститься, если вылов будет хороший. У нас вылов неравномерный, в нечетные годы обычно вылавливается больше», - добавил собеседник НСН.

Не всегда полезная рыба стоит очень дорого, многое зависит от сезона, способа обработки и региона, сказал в эфире НСН врач травматолог-ортопед Владимир Гордеев. По его словам, в таких недорогих сортах рыбы, как сельдь, минтай, хек, сардина и скумбрия, множество полезных веществ, необходимых человеческому организму.

