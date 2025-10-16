«А в Америке кто-то знал?»: Почему же отменились концерты Hollywood Undead в России

Когда объявляются концерты, анонс одновременно появляется как на сайте организаторов, так и на сайте артиста, а если артист у себя такую информацию не размещал, то есть вопросы, заявил НСН Владимир Зубицкий.

Ситуация с отменой приезда американской рок-группы Hollywood Undead в Россию выглядит сомнительно: скорее всего, дело не в политическом давлении - организаторы просто поспешили с объявлением о концертах. Об этом НСН рассказал советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий.

Американская рок-группа Hollywood Undead отменила концерты в России в 2026 году. Об этом сообщает концертное агентство "Мельница" в своем Telegram-канале. Коллектив должен был выступить в Москве 28 мая и 30 мая в Санкт-Петербурге. Сообщение об анонсе выступления Hollywood Undead появилось в Telegram-канале «Мельницы» 13 октября. Примечательно, что группа даже не разместила анонс у себя на сайте. Зубицкий не стал связывать эту историю с политическим давлением.

«Как правило, когда объявляются концерты, информация одновременно появляется как на сайте организатора концерта, так и на сайте артиста. Значит, наверное, они поторопились с объявлением этих концертов. Если были какие-то переговоры, то посчитали, что договорились, а на самом деле не договорились. Давление бывает после того, когда уже объявили концерт и на сайте артиста продаются билеты. А если у артиста даже не было информации на сайте, то возникает вопрос, там вообще в Америке кто-то знал, что они едут?», - удивился он.

Американский рэпер Тимбаленд прилетел в Москву

Вспоминая недавний приезд в Россию рэперов Xzibit и Akon, Зубицкий отметил, что подобные артисты, как правило, аполитичны в отличие от музыкальных коллективов, поэтому смогли добраться до России.

«Те американские рэперы, которые приезжают в Россию, они вообще вне политики, поэтому им всё по барабану, они как работали, так работают», - подытожил он.

Рэпер Xzibit дал бесплатный концерт в Москве в рамках фестиваля «Уличный драйв» в начале сентября и даже успел устроить перформанс с бутылкой водки. Akon же приезжал в Россию в августе 2025 и выступил в Москве, где смог прокатиться на охраннике, и в Сочи, когда зрителей даже пришлось эвакуировать из-за атаки беспилотников. Что касается Hollywood Undead, то музыканты должны были приехать с концертом в Москву еще в июне 2022 года, однако тогда мероприятие было перенесено, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Imago/TASS
ТЕГИ:Концерт

