Ситуация с отменой приезда американской рок-группы Hollywood Undead в Россию выглядит сомнительно: скорее всего, дело не в политическом давлении - организаторы просто поспешили с объявлением о концертах. Об этом НСН рассказал советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий.

Американская рок-группа Hollywood Undead отменила концерты в России в 2026 году. Об этом сообщает концертное агентство "Мельница" в своем Telegram-канале. Коллектив должен был выступить в Москве 28 мая и 30 мая в Санкт-Петербурге. Сообщение об анонсе выступления Hollywood Undead появилось в Telegram-канале «Мельницы» 13 октября. Примечательно, что группа даже не разместила анонс у себя на сайте. Зубицкий не стал связывать эту историю с политическим давлением.

«Как правило, когда объявляются концерты, информация одновременно появляется как на сайте организатора концерта, так и на сайте артиста. Значит, наверное, они поторопились с объявлением этих концертов. Если были какие-то переговоры, то посчитали, что договорились, а на самом деле не договорились. Давление бывает после того, когда уже объявили концерт и на сайте артиста продаются билеты. А если у артиста даже не было информации на сайте, то возникает вопрос, там вообще в Америке кто-то знал, что они едут?», - удивился он.