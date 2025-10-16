От Хабенского до «Ы»: Александр Цыпкин раскрыл театральные и киносекреты
Александр Цыпкин рассказал в эфире НСН о будущем совместных проектов с Константином Хабенским, объяснил исчезновение буквы «Ы» из сериала «Беспринципные», а также отказался «матрешкизировать» рокеров.
Музыка: Стадионы и матрешки
Известный писатель, драматург и сценарист Александр Цыпкин, недавно отметивший 50-летие, в интервью НСН рассказал о своих новых кинопроектах и театральных премьерах, а также назвал «классные имена» в рок-музыке.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
***
Концертная жизнь в выходные будет богата интересными событиями. Москва увидит стадионник The Hatters (на фото), панк-сказку «Король и Шут», а также "мотологический" новый год от «Тайм-Аута».
В Санкт-Петербурге даст двойной концерт «Пневмослон», а «Руки Вверх!» соберут «Газпром Арену». «Ленинград» отправится в Уфу и Казань, «Алиса» - в Калугу, «Звери» - в Ярославль, Диана Арбенина – в Мурманск, а «Чайф» - в Нижний Новгород.
Александр Цыпкин рассказал о своих рок-предпочтениях, усомнившись, что кого-то из рок-звезд стоит канонизировать в виде матрешек, как это произошло с разрывающей чарты группой Ay Yola.
«Я не считаю, что нужно наших музыкантов превращать в матрешки, они вполне себе канонизированы в музыке: от русского рока до замечательных наших поп-исполнителей. У нас очень богатая музыкальная палитра, сейчас есть классные имена: те же самые "Моя Мишель" или TERELYA», - отметил он.
Писатель также рассказал, как продвигается его карьера в качестве диджея, посетовав, что не успел сходить на недавние концерты в России Пола Окенфолда.
«Да, я периодически играю, но не на очень публичных мероприятиях. Просто, честно говоря, никак не найти свободного вечера в Москве. В последнее время очень много выступлений по России. На Окенфолда не успел сходить, но я был на нем раза три за последние 30 лет. Он крут», - подчеркнул Цыпкин.
Театр: Полтинники и попугай
По данным «Kassir.ru», в числе самых востребованных театральных постановок выходных спектакль Анны Музыченко «Красная шапочка» (в Центральном Доме актера) с музыкой группы The Hatters, а также «Иуда» в театре «Модерн».
Театралы Петербурга выбрали «Африканские страсти» и «Невесту напрокат», а Александр Цыпкин рассказал о программе «Два по пятьдесят», которую они представят в начале ноября в Москве и Санкт-Петербурге с Константином Хабенским.
«Программа "Два по пятьдесят" называется так не в силу наших возрастных характеристик, а потому что изначально мы придумали программу с двумя актами по 50 минут. Но потом каким-то волшебным образом антракт исчез, а название осталось. В тот момент, когда мы эту программу придумали, мне точно не было 50, и, по-моему, Константину Юрьевичу тоже. Но время идет, и теперь мы соответствуем еще и с точки зрения летоисчисления. Возможно, когда нам будет по 60, мы все еще будем читать эту программу. Ну или переименуем ее в "Два по шестьдесят", хотя не хочется зрителей мучить двухчасовым представлением», - пообещал он.
Цыпкин также рассказал о судьбе спектакля «Жил. Был. Дом», в котором также участвует Хабенский.
«В конце спектакля "Жил. Был. Дом" у зрителей есть возможность проголосовать: продолжение какой историю они хотели бы услышать. Где-то через год, по результатам голосования я выберу тот сюжет, который получит свой сиквел. Кто это будет? Попугай или пара, которая не знает, кто же отец ребенка? Или, может быть, крысы, бегущие на корабль? Я пока не знаю, но мне интересны все персонажи нашего спектакля. Я с нетерпением жду результатов голосования. В целом в театре у меня сейчас идет семь пьес по всей стране, а также будут новые. Осталось решить, когда точно», - разъяснил драматург.
Кино: Лермонтов и Децимация
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой будет фильм Бакура Бакурадзе «Лермонтов», в котором роль знаменитого поэта исполнит стендап-комик Илья Озолин.
Ну а Александр Цыпкин рассказал о вышедшем в этом году сериале «Беспринципные в Питере».
«Вышел не совсем сериал, вышел спин-офф сериала "Беспринципные" в Питере. Отсутствие буквы "Ы" в названии сериала обусловлено именно тем, что истории в проекте "Беспринципные" отличаются от моих рассказов, и, слава Богу, это совершенно разные творческие продукты. Так что буква "Ы" мною любима, но остается именно в литературно-театральном проекте. Самое смешное, что первый сезон сериала "Беспринципнные" (действие которого происходит в Москве на Патриарших прудах – прим. НСН) основан на моих рассказах, написанных в Петербурге и про Петербург. Однако они были в достаточной степени скорректированы нашей творческой группой. Есть ли в Питере аналог Патриков? Нет, такого района в Питере нет. И это даже сложно себе представить в силу абсолютно разного, как сейчас модно говорить, вайба городов. Все-таки Патрики могут быть только в столице, как мне кажется», - уверен писатель.
Цыпкин также рассказал о других своих кинопроектах.
«Мы работаем над идеей второго сезона сериала "Министерство всего хорошего". А в кино у меня сейчас три проекта в разработке. Один под рабочим названием "Копия Надежды" вместе с компанией Рубина Дишдишяна - о взаимоотношениях и любви человека и робота. Также экранизация рассказа "Сливянкинагейт" вместе с платформой Premier - это сатира на сатиру, наш ответ фильму "Не смотрите наверх", нашумевшему по всему миру. И в чуть более отдаленной перспективе обсуждается экранизация фантастического рассказа "Децимация на Стиксе"», - заключил собеседник НСН.
***
«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «А в Америке кто-то знал?»: Почему же отменились концерты Hollywood Undead в России
- Россиянам назвали последний день для заказа иномарки по старому утильсбору
- Патриарх Кирилл заявил о неминуемости апокалипсиса
- Трамп подтвердил, что проводит телефонный разговор с Путиным
- СМИ: Начался телефонный разговор Путина и Трампа
- В России призвали отказаться от принудительной медиации при разводах
- Каллас: РФ останется угрозой для ЕС даже после окончания СВО
- От Хабенского до «Ы»: Александр Цыпкин раскрыл театральные и киносекреты
- Психологов обвинили в рекордном спросе на антидепрессанты
- Фармацевты призвали внедрить электронные рецепты во всех регионах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru