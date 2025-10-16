1

Известный писатель, драматург и сценарист Александр Цыпкин, недавно отметивший 50-летие, в интервью НСН рассказал о своих новых кинопроектах и театральных премьерах, а также назвал «классные имена» в рок-музыке.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

Концертная жизнь в выходные будет богата интересными событиями. Москва увидит стадионник The Hatters (на фото), панк-сказку «Король и Шут», а также "мотологический" новый год от «Тайм-Аута».

В Санкт-Петербурге даст двойной концерт «Пневмослон», а «Руки Вверх!» соберут «Газпром Арену». «Ленинград» отправится в Уфу и Казань, «Алиса» - в Калугу, «Звери» - в Ярославль, Диана Арбенина – в Мурманск, а «Чайф» - в Нижний Новгород.

Александр Цыпкин рассказал о своих рок-предпочтениях, усомнившись, что кого-то из рок-звезд стоит канонизировать в виде матрешек, как это произошло с разрывающей чарты группой Ay Yola.

«Я не считаю, что нужно наших музыкантов превращать в матрешки, они вполне себе канонизированы в музыке: от русского рока до замечательных наших поп-исполнителей. У нас очень богатая музыкальная палитра, сейчас есть классные имена: те же самые "Моя Мишель" или TERELYA», - отметил он.

Писатель также рассказал, как продвигается его карьера в качестве диджея, посетовав, что не успел сходить на недавние концерты в России Пола Окенфолда.

«Да, я периодически играю, но не на очень публичных мероприятиях. Просто, честно говоря, никак не найти свободного вечера в Москве. В последнее время очень много выступлений по России. На Окенфолда не успел сходить, но я был на нем раза три за последние 30 лет. Он крут», - подчеркнул Цыпкин.

