«Целый ряд антидепрессантов не может быть назначен никем, кроме как специалистом-психиатром, ни в коем случае не психологом. У нас развелось большое количество психологов, которые в первую очередь пытаются перепрограммировать сознание, особенно молодых, неокрепших недорослей. Они не имеют никакого медицинского образования — у клинических психологов есть только педагогическое образование, а есть медицинские психологи, у которых медицинское образование, но при этом по существующему законодательству у них нет разрешения на работу с пациентом, они занимаются контролем исполнения назначений психиатра. Нас очень страшит рост закупок средств, связанных с психическим состоянием людей. Аптеки должны контролировать рецепты, но это, к сожалению, делается не всеми и не всегда: без рецепта можно получить весьма непростой лекарственный препарат. Назначение препаратов людям, которые еще даже не имеют диагноза, необходимо поручить психиатрам, имеющим повышение квалификации по психологии. А психологами у нас часто становятся домохозяйки, которым скучно стало сидеть дома, и блогеры. Конечно, надо ужесточать отпуск этих препаратов, а государство должно взять под контроль психиатрическую службу», — сказал Власов.

Ранее директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов заявил, что спрос на антидепрессанты в России зафиксирован с начала пандемии коронавируса, его рост в сентябре 2025 года обусловлен не только климатическими изменениями, но и тем, что россияне стали чаще обращаться с проблемой к специалистам, а не пытаться справляться самостоятельно. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

