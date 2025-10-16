Психологов обвинили в рекордном спросе на антидепрессанты
Целый ряд антидепрессантов имеет право назначить только психиатр, назначение их психологами недопустимо, сказал НСН Ян Власов.
Рост спроса на антидепрессанты объясняется тем, что в России резко выросло количество неквалифицированных психологов, которые в первую очередь пытаются воздействовать на неокрепшие умы молодых людей, не имея при этом права назначать никакие лекарства. Об этом НСН заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов заявил в пресс-центре НСН.
«Целый ряд антидепрессантов не может быть назначен никем, кроме как специалистом-психиатром, ни в коем случае не психологом. У нас развелось большое количество психологов, которые в первую очередь пытаются перепрограммировать сознание, особенно молодых, неокрепших недорослей. Они не имеют никакого медицинского образования — у клинических психологов есть только педагогическое образование, а есть медицинские психологи, у которых медицинское образование, но при этом по существующему законодательству у них нет разрешения на работу с пациентом, они занимаются контролем исполнения назначений психиатра. Нас очень страшит рост закупок средств, связанных с психическим состоянием людей. Аптеки должны контролировать рецепты, но это, к сожалению, делается не всеми и не всегда: без рецепта можно получить весьма непростой лекарственный препарат. Назначение препаратов людям, которые еще даже не имеют диагноза, необходимо поручить психиатрам, имеющим повышение квалификации по психологии. А психологами у нас часто становятся домохозяйки, которым скучно стало сидеть дома, и блогеры. Конечно, надо ужесточать отпуск этих препаратов, а государство должно взять под контроль психиатрическую службу», — сказал Власов.
Ранее директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов заявил, что спрос на антидепрессанты в России зафиксирован с начала пандемии коронавируса, его рост в сентябре 2025 года обусловлен не только климатическими изменениями, но и тем, что россияне стали чаще обращаться с проблемой к специалистам, а не пытаться справляться самостоятельно. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «А в Америке кто-то знал?»: Почему же отменились концерты Hollywood Undead в России
- Россиянам назвали последний день для заказа иномарки по старому утильсбору
- Патриарх Кирилл заявил о неминуемости апокалипсиса
- Трамп подтвердил, что проводит телефонный разговор с Путиным
- СМИ: Начался телефонный разговор Путина и Трампа
- В России призвали отказаться от принудительной медиации при разводах
- Каллас: РФ останется угрозой для ЕС даже после окончания СВО
- От Хабенского до «Ы»: Александр Цыпкин раскрыл театральные и киносекреты
- Психологов обвинили в рекордном спросе на антидепрессанты
- Фармацевты призвали внедрить электронные рецепты во всех регионах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru