Трамп подтвердил, что проводит телефонный разговор с Путиным

Как пишет RT, он указал, что «разговор продолжается, он длительный».

«Я доложу о его содержании по его завершении», — заключил глава Белого дома.

Ранее Трамп допустил, что одной из тем разговора с Путиным может стать возможная передача Киеву крылатых ракет «Томагавк», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

