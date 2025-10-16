Трамп подтвердил, что проводит телефонный разговор с Путиным
16 октября 202518:28
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что проводит телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Как пишет RT, он указал, что «разговор продолжается, он длительный».
«Я доложу о его содержании по его завершении», — заключил глава Белого дома.
Ранее Трамп допустил, что одной из тем разговора с Путиным может стать возможная передача Киеву крылатых ракет «Томагавк», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
