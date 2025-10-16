Трамп подтвердил, что проводит телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что проводит телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

СМИ: Трамп и Зеленский обсуждали возможные поставки Tomahawk

Как пишет RT, он указал, что «разговор продолжается, он длительный».

«Я доложу о его содержании по его завершении», — заключил глава Белого дома.

Ранее Трамп допустил, что одной из тем разговора с Путиным может стать возможная передача Киеву крылатых ракет «Томагавк», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

