Патриарх Кирилл заявил о неминуемости апокалипсиса

Апокалипсис непременно состоится, однако никто не знает, в какой момент он наступит. Как пишет RT, об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Президент Казахстана наградил патриарха Кирилла орденом «Золотой орел»

Выступая на фестивале «Вера и слово», он указал, что с концом человеческой цивилизации «будет связано Второе Пришествие».

По словам патриарха, апокалиптические страхи всегда были присущи христианству, но человеку, в первую очередь, следует думать о собственной кончине.

«Наша кончина и будет для нас Вторым Пришествием... предстанем перед Господом и над нами будет совершен суд... Меньше надо думать об апокалипсисе, больше - о спасении души», - заключил он.

Ранее патриарх Кирилл предложил верующим отдавать 25% всего, что у них есть, в пользу нуждающихся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ЦерковьРусская Православная ЦерковьРелигияПатриарх Кирилл

Горячие новости

Все новости

партнеры