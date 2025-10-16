Патриарх Кирилл заявил о неминуемости апокалипсиса
Апокалипсис непременно состоится, однако никто не знает, в какой момент он наступит. Как пишет RT, об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Выступая на фестивале «Вера и слово», он указал, что с концом человеческой цивилизации «будет связано Второе Пришествие».
По словам патриарха, апокалиптические страхи всегда были присущи христианству, но человеку, в первую очередь, следует думать о собственной кончине.
«Наша кончина и будет для нас Вторым Пришествием... предстанем перед Господом и над нами будет совершен суд... Меньше надо думать об апокалипсисе, больше - о спасении души», - заключил он.
Ранее патриарх Кирилл предложил верующим отдавать 25% всего, что у них есть, в пользу нуждающихся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
