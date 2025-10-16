Патриарх Кирилл заявил о неминуемости апокалипсиса

Выступая на фестивале «Вера и слово», он указал, что с концом человеческой цивилизации «будет связано Второе Пришествие».

По словам патриарха, апокалиптические страхи всегда были присущи христианству, но человеку, в первую очередь, следует думать о собственной кончине.

«Наша кончина и будет для нас Вторым Пришествием... предстанем перед Господом и над нами будет совершен суд... Меньше надо думать об апокалипсисе, больше - о спасении души», - заключил он.

Ранее патриарх Кирилл предложил верующим отдавать 25% всего, что у них есть, в пользу нуждающихся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

