«В Госдуме разрабатывается законопроект, где предлагается сделать эту процедуру обязательной при всех разводах. Я же считаю, что она должна остаться добровольной, но в то же время суды обязаны предлагать эту услугу. Речь идет о том, чтобы не делать закон жестко детерминированным по отношению к супругам. Иногда медиация бывает невозможной — например, в случае насилия, связанного с жестоким обращением, когда для человека примирительная процедура является в каком-то смысле оскорблением. Здесь закон должен защищать пострадавшую сторону и не усугублять ситуацию для пострадавшей стороны», — сказал Рыбальченко.

Собеседник НСН добавил, что процедура медиации особенно важна, если у решивших расторгнуть брак людей есть несовершеннолетние дети.

«Сегодня нет процедуры ожидания при разводе. Если у супругов нет детей или дети взрослые, то развод можно оформить через ЗАГС и даже через портал госуслуг. Если есть несовершеннолетние дети, то процедура обязательно проводится через суд. Если жена беременна или в семье есть ребенок до года, развестись без ее согласия не получится. При этом не важно, общий это ребенок или нет. В законопроекте предлагается проводить медиацию, которая предшествует судебному процессу или разводу, то есть решать вопросы через согласование позиций сторон в интересах примирения супругов. Даже если медиация не привела к сохранению семьи, процедуры развода должны проходить максимально бережно для детей, а родительские отношения должны сохраниться со стороны обоих супругов в интересах ребенка. Медиаторы должны помочь найти оптимальное решение», — подчеркнул эксперт.

В заключение Рыбальченко пояснил, кто может быть медиатором.

«Это должны быть специально подготовленные психологи со знанием юридических процедур. Должна быть государственная поддержка такой работы. Медиация существует и сейчас, но она не получила широкого распространения, потому что не заменяет многих юридических процедур. Сейчас она носит добровольный характер, и к ней прибегают только в том случае, когда оба супруга заинтересованы в сохранении доброжелательных отношений в случае расставания. Для государства выгодно, чтобы медиация была более распространенной практикой, в том числе при рассмотрении дел в суде. Связано это в первую очередь с тем, что для многих пар есть возможность примирения, и даже если брак распадается, важно сохранить доброжелательные родительские отношения. Также важно, чтобы согласовано и в интересах ребенка решались вопросы воспитания детей после развода. Мы получаем много обращений по случаям, когда матери или отцы препятствуют общению ребенка с другим родителем. Я считаю, что это в первую очередь нарушение прав ребенка. Медиация призвана помочь решить эту проблему, чтобы родительские отношения сохраняются максимально доброжелательными», — подытожил он.

Ранее депутаты Госдумы внесли на рассмотрение проект закона о совместном воспитании родителями детей после развода.

