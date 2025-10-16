В России призвали отказаться от принудительной медиации при разводах
В ряде случаев процедура медиации невозможна, в частности, в случае насилия в семье, но предлагать ее проводить суды должны, сказал НСН Сергей Рыбальченко.
Задача процедуры медиации при разводе — приложить максимум усилий для того, чтобы не допустить распада семьи, если же развод неизбежен — помочь сохранить доброжелательные отношения между несовершеннолетними детьми и родителями. Об этом НСН заявил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко.
Ранее Рыбальченко заявил в интервью ТАСС, что идею медиации при разводе нужно доработать так, чтобы суд всегда предлагал эту опцию, но супруги могли от нее отказаться. Рыбальченко пояснил НСН, что медиация возможна далеко не всегда — например, невозможно примириться, когда один из супругов подвергается насилию в семье.
«В Госдуме разрабатывается законопроект, где предлагается сделать эту процедуру обязательной при всех разводах. Я же считаю, что она должна остаться добровольной, но в то же время суды обязаны предлагать эту услугу. Речь идет о том, чтобы не делать закон жестко детерминированным по отношению к супругам. Иногда медиация бывает невозможной — например, в случае насилия, связанного с жестоким обращением, когда для человека примирительная процедура является в каком-то смысле оскорблением. Здесь закон должен защищать пострадавшую сторону и не усугублять ситуацию для пострадавшей стороны», — сказал Рыбальченко.
Собеседник НСН добавил, что процедура медиации особенно важна, если у решивших расторгнуть брак людей есть несовершеннолетние дети.
«Сегодня нет процедуры ожидания при разводе. Если у супругов нет детей или дети взрослые, то развод можно оформить через ЗАГС и даже через портал госуслуг. Если есть несовершеннолетние дети, то процедура обязательно проводится через суд. Если жена беременна или в семье есть ребенок до года, развестись без ее согласия не получится. При этом не важно, общий это ребенок или нет. В законопроекте предлагается проводить медиацию, которая предшествует судебному процессу или разводу, то есть решать вопросы через согласование позиций сторон в интересах примирения супругов. Даже если медиация не привела к сохранению семьи, процедуры развода должны проходить максимально бережно для детей, а родительские отношения должны сохраниться со стороны обоих супругов в интересах ребенка. Медиаторы должны помочь найти оптимальное решение», — подчеркнул эксперт.
В заключение Рыбальченко пояснил, кто может быть медиатором.
«Это должны быть специально подготовленные психологи со знанием юридических процедур. Должна быть государственная поддержка такой работы. Медиация существует и сейчас, но она не получила широкого распространения, потому что не заменяет многих юридических процедур. Сейчас она носит добровольный характер, и к ней прибегают только в том случае, когда оба супруга заинтересованы в сохранении доброжелательных отношений в случае расставания. Для государства выгодно, чтобы медиация была более распространенной практикой, в том числе при рассмотрении дел в суде. Связано это в первую очередь с тем, что для многих пар есть возможность примирения, и даже если брак распадается, важно сохранить доброжелательные родительские отношения. Также важно, чтобы согласовано и в интересах ребенка решались вопросы воспитания детей после развода. Мы получаем много обращений по случаям, когда матери или отцы препятствуют общению ребенка с другим родителем. Я считаю, что это в первую очередь нарушение прав ребенка. Медиация призвана помочь решить эту проблему, чтобы родительские отношения сохраняются максимально доброжелательными», — подытожил он.
Ранее депутаты Госдумы внесли на рассмотрение проект закона о совместном воспитании родителями детей после развода.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Патриарх Кирилл заявил о неминуемости апокалипсиса
- Трамп подтвердил, что проводит телефонный разговор с Путиным
- СМИ: Начался телефонный разговор Путина и Трампа
- В России призвали отказаться от принудительной медиации при разводах
- Каллас: РФ останется угрозой для ЕС даже после окончания СВО
- От Хабенского до «Ы»: Александр Цыпкин раскрыл театральные и киносекреты
- Психологов обвинили в рекордном спросе на антидепрессанты
- Фармацевты призвали внедрить электронные рецепты во всех регионах
- В США опубликовали переданные Россией документы об убийстве Кеннеди
- В Госдуме призвали ввести ипотеку по профессиям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru