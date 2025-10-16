Каллас: РФ останется угрозой для ЕС даже после окончания СВО
16 октября 202518:06
Исходящая от России опасность не исчезнет даже после окончания конфликта на Украине. Как пишет RT, об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
По её словам, Евросоюзу следует «усилить оборону против России».
«В «Дорожной карте готовности к обороне» изложен наш план по заполнению пробелов в возможностях с четкими целями и сроками», - добавила она.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на НАТО и ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
