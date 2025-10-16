Каллас: РФ останется угрозой для ЕС даже после окончания СВО

Исходящая от России опасность не исчезнет даже после окончания конфликта на Украине. Как пишет RT, об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

В Госдуме предупредили об опасности «стены дронов» фон дер Ляйен

По её словам, Евросоюзу следует «усилить оборону против России».

«В «Дорожной карте готовности к обороне» изложен наш план по заполнению пробелов в возможностях с четкими целями и сроками», - добавила она.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на НАТО и ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры