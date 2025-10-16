Каллас: РФ останется угрозой для ЕС даже после окончания СВО

По её словам, Евросоюзу следует «усилить оборону против России».

«В «Дорожной карте готовности к обороне» изложен наш план по заполнению пробелов в возможностях с четкими целями и сроками», - добавила она.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на НАТО и ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».