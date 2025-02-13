Цены на тихоокеанскую сельдь снизились на 20%

В России оптовые цены на мороженую тихоокеанскую сельдь снизились на 20%, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Росрыболовству ФГУП «Национальные рыбные ресурсы». Сейчас один килограмм рыбы оценивается в 120 рублей.

В отрасли отмечают, что снижение вызвано тем, что объемы вылова сельди в стране увеличились на 14% в годовом выражении и превысили 450 тысяч тонн.