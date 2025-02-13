Цены на тихоокеанскую сельдь снизились на 20%

В России оптовые цены на мороженую тихоокеанскую сельдь снизились на 20%, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Росрыболовству ФГУП «Национальные рыбные ресурсы». Сейчас один килограмм рыбы оценивается в 120 рублей.

В отрасли отмечают, что снижение вызвано тем, что объемы вылова сельди в стране увеличились на 14% в годовом выражении и превысили 450 тысяч тонн.

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Россия является одним из мировых лидеров по добыче сельди: добывают три вида — тихоокеанскую, атлантическую и балтийскую.

При этом в целом вылов рыбы в России уменьшился в 2024 году на 8% в годовом выражении. Объем вылова достиг почти 4,883 млн тонн. Улов на Дальнем Востоке сократился на 7,7%. В основном здесь добывали минтай (1,943 млн тонн), сельдь (450,4 тысячи тонн), горбушу (136,2 тысячи тонн), треску (107,2 тысячи тонн), кету (54,6 тысячи тонн) и нерку (35,9 тысячи тонн).

Сильнее всего улов сократился в Волжско-Каспийском бассейне (на 12%, до 82,2 тысячи тонн), в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана (на 12,2%, до 499 866 тонн), а также в Черном и Азовском морях (на 17,1%, до 35,5 тысячи тонн), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Юрий Смитюк
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