СМИ: Начался телефонный разговор Путина и Трампа

Начался телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на чиновника из Белого дома сообщает телеканал CBS.

Трамп признался, что ждал от России победы на Украине в первую неделю

О намерении американского лидера поговорить с российским коллегой ранее сообщил портал Axios. По его данным разговор пройдёт в преддверии встречи главы Белого дома с украинским президентом Владимиром Зеленским 17 октября.

Также о возможном телефонном разговоре Путина 16 октября, без уточнения подробностей, говорил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Трамп заявил, что после завершения конфликта в секторе Газа намерен заняться конфликтом на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Cергей Бобылев
