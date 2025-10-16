СМИ: Начался телефонный разговор Путина и Трампа

О намерении американского лидера поговорить с российским коллегой ранее сообщил портал Axios. По его данным разговор пройдёт в преддверии встречи главы Белого дома с украинским президентом Владимиром Зеленским 17 октября.

Также о возможном телефонном разговоре Путина 16 октября, без уточнения подробностей, говорил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Трамп заявил, что после завершения конфликта в секторе Газа намерен заняться конфликтом на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

