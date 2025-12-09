«Мне кажется, уже вполне можно сказать об импортозамещении YouTube с учетом как роста Rutube, так и VK Видео. Эти два ресурса закрывают довольно большую долю того потребления, которое было у Youtube. Аудитория Rutube будет расти по мере того, как там будет появляться новый контент. Rutube точно есть, куда расти, с точки зрения как профессиональных видео, так и видео в категориях «сделай сам». То есть это тематические разные интересные видео, которые люди смотрят с целью саморазвития: как закрутить гайки, как настраивать скрипку, как ловить рыбу. Вот такого непрофессионального и полупрофессионального контента должно стать много», - рассказал он.

При этом Гореславский отметил, что вряд ли кто-то из пользователей ждет и рассчитывает на возвращение YouTube.

«Пользователь в среднем ничего об этом не думает, если что-то не работает, то он перестает этим пользоваться. Если что-то работает и показывает результат, то пользователи приучаются к этому достаточно быстро», - подытожил он.

Ранее глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин говорил НСН, что обогнать YouTube по количеству контента не может ни одна компания в мире.

