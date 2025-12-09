Контент «Сделай сам»: Как Rutube удалось импортозаместить YouTube в России
Аудитория Rutube будет расти по мере того, как там будет расширяться раздел с обучающими роликами, заявил НСН Алексей Гореславский.
Сегодня как Rutube, так и VK Видео полностью заместили Youtube, а российский пользователь уже не ждет разблокировки зарубежного видеохостинга. Об этом НСН рассказал гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский.
Российский видеохостинг Rutube впервые обогнал по показателю дневной аудитории зарубежного конкурента YouTube на российском рынке, сообщили в пресс-службе компании. Так, по данным на 6 декабря 2025 года дневная аудитория Rutube составила более 23,8 млн человек, тогда как у конкурента этот показатель был равен 22,3 млн. Гореславский заявил, что аудитория Rutube будет только расти.
«Мне кажется, уже вполне можно сказать об импортозамещении YouTube с учетом как роста Rutube, так и VK Видео. Эти два ресурса закрывают довольно большую долю того потребления, которое было у Youtube. Аудитория Rutube будет расти по мере того, как там будет появляться новый контент. Rutube точно есть, куда расти, с точки зрения как профессиональных видео, так и видео в категориях «сделай сам». То есть это тематические разные интересные видео, которые люди смотрят с целью саморазвития: как закрутить гайки, как настраивать скрипку, как ловить рыбу. Вот такого непрофессионального и полупрофессионального контента должно стать много», - рассказал он.
При этом Гореславский отметил, что вряд ли кто-то из пользователей ждет и рассчитывает на возвращение YouTube.
«Пользователь в среднем ничего об этом не думает, если что-то не работает, то он перестает этим пользоваться. Если что-то работает и показывает результат, то пользователи приучаются к этому достаточно быстро», - подытожил он.
Ранее глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин говорил НСН, что обогнать YouTube по количеству контента не может ни одна компания в мире.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин заявил об уничтожении летевших на Москву беспилотниках
- Госдума приняла закон о добровольном страховании самозанятых
- Контент «Сделай сам»: Как Rutube удалось импортозаместить YouTube в России
- Трамп заявил, что дни Мадуро «сочтены»
- В Госдуме предложили способ борьбы с «пыточными» рехабами
- От «Ветра» до «Цинги»: Какие фильмы покорили кинокритиков в 2025 году
- Прорыва не будет: Как новый премьер Чехии усилит коалицию Орбана и Фицо
- В России выпустили три тестовые серии вакцин от рака
- «Эфиры считать сложнее»: НФМИ ответила на критику стандарта сертификации музыки
- Rutube впервые обогнал YouTube по количеству зрителей в день в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru