В России назвали условие перевода агрессивных школьников в спецучреждения

У директора школы должен быть механизм, при котором невменяемый ученик может быть изолирован от других учеников, заявил исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России, член Общественного Совета при УВД по ЦАО Москва Юрий Оболонский в пресс-центре НСН.

«У директора школы должен быть механизм, при котором невменяемый ученик может быть изолирован от других учеников. Это должна быть школа, где более серьезная охрана, более серьезные психологи. Если это один раз произошло, нужна профилактическая работа с родителями. А если это постоянно происходит, а ребенок мешает другим ребятам своей агрессией и так далее? Конечно, тогда подростку нужно специальное учреждение, где трудные подростки. В таких специализированных школах работают со сложными детьми, в этом нет ничего такого», - отметил он.

Ранее в Общественной палате РФ заявили, что буллинг должен строго караться — например, самых активных организаторов травли можно отправлять на перевоспитание в спецучреждения.



