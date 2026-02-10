Макрон: Европа через пять лет будет сметена

Европа вступила в фазу, когда предоставлена сама себе, считает президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом он заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

Политик обратил внимание на введение торговых пошлин США и притязания американской стороны на Гренландию. По словам Макрона, «люди в отчаянии», неизвестно, как далеко готов зайти Вашингтон, причем речь идет не только о Гренландии.

«Если мы ничего не предпримем, Европа будет через пять лет сметена», - заявил французский президент.

Ранее Макрон высказал мнение, что Европа заменила зависимость от России в вопросе поставки энергоресурсов зависимостью от США.

