Макрон: Европа через пять лет будет сметена
Европа вступила в фазу, когда предоставлена сама себе, считает президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом он заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung.
Политик обратил внимание на введение торговых пошлин США и притязания американской стороны на Гренландию. По словам Макрона, «люди в отчаянии», неизвестно, как далеко готов зайти Вашингтон, причем речь идет не только о Гренландии.
«Если мы ничего не предпримем, Европа будет через пять лет сметена», - заявил французский президент.
Ранее Макрон высказал мнение, что Европа заменила зависимость от России в вопросе поставки энергоресурсов зависимостью от США.
