Песков подтвердил контакты между Москвой и Парижем
Контакты между Россией и Францией имели место. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, Москва и Париж проводили контакты, которые «при желании и при необходимости помогут оперативно наладить диалог на высшем уровне», пишет RT.
Кроме того, Песков рассказал, что с инициативами по возобновлению диалога с Россией выступала только Франция. Подобных действий от других европейских столиц не было.
Ранее СМИ сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет позвонить главе российского государства Владимиру Путину, подготовка содержательного разговора займет некоторое время.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Перерасчет и компенсации: В Госдуме отреагировали на новые «конские» платежки ЖКУ
- В Новой Каховке при обстрелах ВСУ повреждена больница
- Агрессивный учет: Как улучшить охрану школ в России
- В России назвали условие перевода агрессивных школьников в спецучреждения
- Песков подтвердил контакты между Москвой и Парижем
- Психолог призвал привить детям уважение к учителям в школе
- СМИ: Генерал-лейтенант Алексеев остается в реанимации после покушения
- Без видео и фото: Клименко объяснил «сбои» Telegram «приучением к MAX»
- В Госдуме призвали анализировать поведение подростков в соцсетях с помощью ИИ
- Армия России освободила Зализничное в Запорожской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru