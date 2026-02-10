Песков подтвердил контакты между Москвой и Парижем

Контакты между Россией и Францией имели место. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, Москва и Париж проводили контакты, которые «при желании и при необходимости помогут оперативно наладить диалог на высшем уровне», пишет RT.

Кроме того, Песков рассказал, что с инициативами по возобновлению диалога с Россией выступала только Франция. Подобных действий от других европейских столиц не было.

Ранее СМИ сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет позвонить главе российского государства Владимиру Путину, подготовка содержательного разговора займет некоторое время.

