В Новой Каховке при обстрелах ВСУ повреждена больница
Здание больницы в Новой Каховке Херсонской области повреждено в результате атак ВСУ. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.
«В Новой Каховке обстрелы повредили здание городской больницы, частный и многоквартирный дома», - написал губернатор.
По словам Сальдо, никто не пострадал.
Кроме того, губернатор сообщил, что в Каховке украинский беспилотник повредил жилой дом, а в Гладковке при артиллерийском обстреле получил повреждения легковой автомобиль.
Ранее в Новой Каховке три человека погибли после удара ВСУ по МФЦ и продуктовому магазину.
