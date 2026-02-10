В Новой Каховке при обстрелах ВСУ повреждена больница

Здание больницы в Новой Каховке Херсонской области повреждено в результате атак ВСУ. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.

«В Новой Каховке обстрелы повредили здание городской больницы, частный и многоквартирный дома», - написал губернатор.

По словам Сальдо, никто не пострадал.

Кроме того, губернатор сообщил, что в Каховке украинский беспилотник повредил жилой дом, а в Гладковке при артиллерийском обстреле получил повреждения легковой автомобиль.

Ранее в Новой Каховке три человека погибли после удара ВСУ по МФЦ и продуктовому магазину.

