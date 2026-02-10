Спортивная драма Джоша Сэфди «Марти Великолепный», бюджет которой оценивают в 60-70 миллионов долларов, стала самым кассовым мировым релизом независимой студии A24. Сборы картины в мировом прокате уже превысили 147 миллионов долларов.

«Шаламе сейчас на пике популярности и интереса. Это серьезная роль в его карьере. Не сказать, что первая серьезная, но одна из самых крупнейших именно в контексте драматического актера и раскрытия потенциала. Он себя хорошо показал. Мне кажется, поэтому это всем интересно, и есть сборы. Плюсуем тему спорта, но настольный теннис - слишком узкая спортивная дисциплина, чтобы всех приманить. Скорее всего, привлек именно актер и пророчество на «Оскар» ему и самому фильму. Номинаций у картины много. Думаю, подобные оскароносные фильмы, которые появляются периодически, безусловно, приковывают внимание. Надо посмотреть кино, если оно одно из главных событий в киножизни этого года», - сказал он.