Рекордный «Марти»: BadComedian назвал фильм с Шаламе кинособытием года
Фильм о молодом игроке в настольный теннис вряд ли стал бы коммерчески успешным без большой звезды в главной роли, сказал НСН Евгений Баженов.
Правильный выбор ролей и участие в блокбастерах сделало Тимоти Шаламе одним из самых востребованных молодых актеров Голливуда, а фильм «Марти Великолепный» помог ему раскрыть потенциал, заявил в беседе с НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).
Спортивная драма Джоша Сэфди «Марти Великолепный», бюджет которой оценивают в 60-70 миллионов долларов, стала самым кассовым мировым релизом независимой студии A24. Сборы картины в мировом прокате уже превысили 147 миллионов долларов.
«Шаламе сейчас на пике популярности и интереса. Это серьезная роль в его карьере. Не сказать, что первая серьезная, но одна из самых крупнейших именно в контексте драматического актера и раскрытия потенциала. Он себя хорошо показал. Мне кажется, поэтому это всем интересно, и есть сборы. Плюсуем тему спорта, но настольный теннис - слишком узкая спортивная дисциплина, чтобы всех приманить. Скорее всего, привлек именно актер и пророчество на «Оскар» ему и самому фильму. Номинаций у картины много. Думаю, подобные оскароносные фильмы, которые появляются периодически, безусловно, приковывают внимание. Надо посмотреть кино, если оно одно из главных событий в киножизни этого года», - сказал он.
По словам собеседника НСН, именно верный выбор ролей помог Шаламе покорить Голливуд.
«Карьеры складываются по-разному. Дело в грамотном выборе ролей. Это принятие правильных решений, а также закрепление успеха участием в блокбастерах и медийном кино. Наверное, сейчас любой сценарист, режиссер хотел бы поработать с Шаламе», - заметил Баженов.
На данный момент сборы фильма больше, чем у картины «Все везде и сразу» (142 миллионов), которая в 2023 году выиграла в семи номинациях премии «Оскар», включая «Лучший фильм». Также касса «Мерти Великолепного» опережает показатели ленты «Падение империи» (127 миллионов) с Кирстен Данст.
В российском прокате «Марти Великолепный» представлен с 15 января, сборы уже превысили 279,6 миллиона рублей.
Картина получила девять номинаций на премию «Оскар» 2026 года. Ранее кинокритик, программный директор фестиваля стриминговых сервисов Original+ Сусанна Альперина в беседе с «Радиоточкой НСН» допустила, что «Оскар» за лучшую мужскую роль в этом году скорее получит именно Тимоти Шаламе. Также в этой номинации представлен и Леонардо Ди Каприо за роль в фильме «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона.
