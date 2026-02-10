Охранники в школе должны знать всех хулиганов, чтобы проверять их тщательнее, заявил вице-президент саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности», председатель правления Союза саморегулируемых организацией негосударственной сферы безопасности Сергей Силивончик в пресс-центре НСН.

«Мы должны учитывать все факторы и риски, обеспечивать комплексный подход, это касается и детей с агрессией. Если есть такие дети внутри школы, их необязательно изолировать, но о них нужно знать. Например, если ребенок стоит на внутреннем учете, об этом должен знать работник охраны. На этого ребенка охранник может обратить особенное внимание, проверить, что вносит школьник в учреждение, спросить что-то», - отметил он.

Анализировать поведение детей в соцсетях можно с помощью искусственного интеллекта, заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.

В Общественной палате РФ заявили, что буллинг должен строго караться — например, самых активных организаторов травли можно отправлять на перевоспитание в спецучреждения.



