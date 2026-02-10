В Кремле заявили, что дат нового раунда переговоров по Украине пока нет
10 февраля 202612:58
Россия рассчитывает на проведение нового раунда переговоров по урегулированию на Украине в скором времени. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, конкретных дат переговоров пока нет.
«Но мы по-прежнему рассчитываем, что это произойдет скоро», - подчеркнул представитель Кремля.
Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры России и Украины об урегулировании конфликта проходят «очень хорошо».
