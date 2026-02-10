Психолог призвал привить детям уважение к учителям в школе

Родители должны привить своим детям уважение к учителям в школе, заявил психолог, кандидат психологических наук, преподаватель и эксперт Университета Интегративной Психологии и Психотерапии, преподаватель Института ИКСР Егор Калино в пресс-центре НСН.

«В классе в среднем 30 человек учеников, к ним прибавляется примерно 60 человек родителей. Это 90 человек на одного учителя, каждый приходит со своей гордыней и эгоизмом, говорит, как ему надо воспитывать ребенка. У нас нет культуры того, что родитель должен прививать уважение к учителю. Правильно назначить на каждого учителя какого-то помощника, так как люди пишут учителю в чатах даже после работы», - отметил он.

Анализировать поведение детей в соцсетях можно с помощью искусственного интеллекта, заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.

