В Госдуме рассказали, когда в России полностью закроют YouTube
Полное прекращение работы видеохостинга YouTube в России произойдёт в 2026 году. Об этом изданию «Абзац» рассказал зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.
Он пояснил, что полное ограничение в отношение площадки будет введено «в течение 6-12 месяцев», так как она продолжает игнорировать российские законы.
«Определённые ограничения со стороны Роскомнадзора также поступательно будут проводиться и впредь до полного выдавливания YouTube», - отметил Cвинцов.
Депутат добавил, что создателям контента следует максимально быстро переходить на российские аналоги.
Ранее Свинцов заявил, что в России могут быть полностью заблокированы все сервисы Google, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
