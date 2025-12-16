В Госдуме рассказали, когда в России полностью закроют YouTube

Он пояснил, что полное ограничение в отношение площадки будет введено «в течение 6-12 месяцев», так как она продолжает игнорировать российские законы.

«Определённые ограничения со стороны Роскомнадзора также поступательно будут проводиться и впредь до полного выдавливания YouTube», - отметил Cвинцов.

Депутат добавил, что создателям контента следует максимально быстро переходить на российские аналоги.

Ранее Свинцов заявил, что в России могут быть полностью заблокированы все сервисы Google, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

