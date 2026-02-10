Депутат Госдумы Светлана Разворотнева в беседе с НСН напомнила, что жители каждого региона могут потребовать перерасчет платежей за коммунальные услуги и даже получить компенсацию за неправильное начисление по платежке, если действительно была допущена ошибка.

Россиянам начали приходить квитанции с огромными платежами за коммуналку после пересчёта тарифов ЖКУ с начала года, пишет Telegram-канал Baza. Так, в отдельных регионах счета выросли как минимум в два раза по сравнению с прошлогодним январем. В Санкт-Петербурге, например, за апартаменты в 46 квадратных метров счёт пришёл на 20 тысяч рублей, хотя в ноябре сумма за коммунальные платежи была 16 тысяч рублей. Большие платежки получили также жители Подмосковья, Владимирской и Ростовской областей, а также Краснодарского края. Разворотнева раскрыла, с чем это может быть связано.

«С каждым случаем надо разбираться отдельно. У нас есть орган, который контролирует правильность начислений платежей за ЖКУ – это жилищная инспекция. И, кстати, у нас даже действует норма, в соответствии с которой потребитель может требовать перерасчет и запросить компенсацию, она будет равна половине от неправильно начисленной суммы. Предполагаю, что у нас есть регионы, которые платят за отопление по факту, и поскольку зима была действительно холодная в этом году, то, возможно, там по итогам января уже начинают приходить повышенные платежки. Есть регионы, в которых плата за тепло осуществляется в течение года, то есть по 1/12. Причем стоимость оплаты за месяц определяется на основании показаний приборов учета в конкретном доме за прошлый год, потом это все делится на 12, а в начале следующего года происходит перерасчет за предыдущий. 2025 год у нас был рекордно теплым, и по такой логике там должны были приходить, наоборот, платежки суммой меньше», - рассказала она.

Также собеседница НСН напомнила о субсидиях на ЖКУ.

«Я хочу напомнить, что все, у кого оплата за ЖКУ превышает определенный региональный порог, имеют право на субсидии. Этот порог разный в разных регионах. Ну, в большинстве он 22% (от доходов. – Прим. НСН). В Москве, например, семья никогда не будет платить за коммуналку больше 10 тысяч. Поэтому предусмотрены инструменты защиты людей с низкими доходами. Как раз такие люди у нас самые аккуратные плательщики, особенно пенсионеры. Они всегда платят вовремя, потому что понимают, что если не заплатят, то субсидию снимут», - подытожила она.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что за год плата за холодную воду без счетчика увеличилась в два раза, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

