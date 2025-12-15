Красные лошадки: Когда наступит ажиотаж с новогодними подарками
Некоторые компании делают до 50% годового дохода в предпраздничные недели, заявил НСН Артем Соколов, а Булат Шакиров подчеркнул, что самое активное время для покупок наступает за 10 дней до Нового года.
Россия находится в бесконечных распродажах с ноября по конец декабря, поэтому многие компании рассчитывают собрать от трети до половины выручки в это время, рассказал глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов в беседе с НСН.
Оборот товаров с символом наступающего года — Красной Огненной Лошадью — вырос почти на 300% по сравнению с прошлым годом. Ювелирные украшения с лошадьми раскупают в 14 раз активнее, а продажи товаров для рукоделия в такой тематике подскочили примерно на 1000%. Значительный рост показали праздничные товары и посуды с лошадьми — на 780% и 674% соответственно. Об этом сообщило издание Readovka с ссылкой на данные компании Wildberries & Russ. Соколов согласился с такими предположениями.
«У нас некоторые компании делают 30-50% годового дохода за счет новогодних продаж. Совершенно неудивительно, что символ грядущего года является популярным сувениром и хорошо продается. Под Новый год в сфере интернет-торговли всегда идет ажиотаж и оживление рынка. Декабрь, конец ноября — это самые активные периоды. Сначала идет “Черная пятница”, в этом году еще была акция 11 ноября — ”11.11”, а потом плавно наступил декабрь», — указал он.
А президент Союза торговых центров Булат Шакиров в разговоре с НСН отметил, что еще рано подсчитывать итоги.
«По последней статистике нельзя сказать, что оборот прям как-то существенно вырос. В Москве он добавил порядка 5-7%, а в регионах до 5%. На самом деле мы ждем основные продажи после 20 декабря, когда большая часть наших соотечественников вспомнит, что время дарить подарки. Тогда мы ожидаем самые активные 10-11 дней до Нового года. После этих цифр можно будет подводить итоги. Уже работают новогодние ярмарки, по которым видно, что спада по продажам нет в этом году. Есть умеренный рост от 5 до 10% в зависимости от региона и торгового центра. Да и в сравнении с прошлым годом, лошадь воспринимается более благосклонно, так как она трудолюбивое животное, чем та же самая змея — символ 2025-го», — подчеркнул он.
Ранее Соколов объяснил НСН, почему на смену западным брендам в России пришли подделки.
