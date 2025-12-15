Россия находится в бесконечных распродажах с ноября по конец декабря, поэтому многие компании рассчитывают собрать от трети до половины выручки в это время, рассказал глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов в беседе с НСН.



Оборот товаров с символом наступающего года — Красной Огненной Лошадью — вырос почти на 300% по сравнению с прошлым годом. Ювелирные украшения с лошадьми раскупают в 14 раз активнее, а продажи товаров для рукоделия в такой тематике подскочили примерно на 1000%. Значительный рост показали праздничные товары и посуды с лошадьми — на 780% и 674% соответственно. Об этом сообщило издание Readovka с ссылкой на данные компании Wildberries & Russ. Соколов согласился с такими предположениями.