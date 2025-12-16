СМИ: Есть риск «раскола» энергосистемы Украины
Удары армии России по энергоинфраструктуре Украины ставят под угрозу полное отключение электричества на востоке страны, сообщает The Washington Post.
По данным издания, разрушение систем передачи с запада, где производится большая часть энергии, на восток может фактически разделить страну на две части. Близка ситуация, когда может произойти полное отключение электроэнергии на востоке страны. Утверждается, что РФ реализует стратегию по созданию изолированных «энергетических островов».
В Киеве уже до 16 часов в сутки нет электричества, предприятия работают на генераторах. Город в шаге от полного отключения электроэнергии.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил приостановить удары зимой по энергетическим объектам Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Санкции США нанесли бизнесу больший ущерб, чем российские контрсанкции
- СМИ: Есть риск «раскола» энергосистемы Украины
- Защита Долиной подала в суд возражения на жалобу Лурье
- Штрафовать за несообщение о переезде в военкомат теперь будут круглогодично
- СМИ: В Майами на выходных могут пройти встречи групп по Украине
- Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием $600 миллиардов
- Черноморский флот заявил о срыве диверсии ВСУ в Новороссийске
- Мерц предупредил о рисках для ЕС из-за замороженных активов РФ
- Турция сообщила о сбитом беспилотнике над Черным морем
- Минпромторг предложил маркировать презервативы и филлеры с июня 2026 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru