СМИ: Есть риск «раскола» энергосистемы Украины

Удары армии России по энергоинфраструктуре Украины ставят под угрозу полное отключение электричества на востоке страны, сообщает The Washington Post.

Экс-министр энергетики Украины предупредил об угрозе тотального блэкаута

По данным издания, разрушение систем передачи с запада, где производится большая часть энергии, на восток может фактически разделить страну на две части. Близка ситуация, когда может произойти полное отключение электроэнергии на востоке страны. Утверждается, что РФ реализует стратегию по созданию изолированных «энергетических островов».

В Киеве уже до 16 часов в сутки нет электричества, предприятия работают на генераторах. Город в шаге от полного отключения электроэнергии.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил приостановить удары зимой по энергетическим объектам Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

