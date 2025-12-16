СМИ: Есть риск «раскола» энергосистемы Украины

По данным издания, разрушение систем передачи с запада, где производится большая часть энергии, на восток может фактически разделить страну на две части. Близка ситуация, когда может произойти полное отключение электроэнергии на востоке страны. Утверждается, что РФ реализует стратегию по созданию изолированных «энергетических островов».

В Киеве уже до 16 часов в сутки нет электричества, предприятия работают на генераторах. Город в шаге от полного отключения электроэнергии.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил приостановить удары зимой по энергетическим объектам Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

