Защита Долиной подала в суд возражения на жалобу Лурье
Верховный суд России готовится рассмотреть громкий имущественный спор, сообщает РИА Новости.
Адвокаты певицы Ларисы Долиной направили в суд возражения на жалобу Полины Лурье, оспаривающей право собственности на квартиру в престижном районе Хамовники. Документы были зарегистрированы 15 декабря и направлены в состав по семейным спорам. 16 декабря ВС рассмотрит апелляцию Лурье, которая требует признать законной сделку купли-продажи этой квартиры.
Ранее адвокат певицы Ларисы Долиной, которая продала свою квартиру под влиянием мошенников, привела деталь, подтверждающую адекватность клиентки во время сделки. По словам юриста Светланы Свириденко, её подзащитная, договариваясь с покупательницей Полиной Лурье, попросила не включать в продажу её личное пианино и стул, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
