Бренды, которые ушли из России, теперь не отвечают за подделки своих товаров, поэтому число такой продукции на рынке возросло, заявил НСН глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

Больше четверти кроссовок известных брендов, закупленных для проверки на российских электронных площадках, оказались подделками, сообщил изданию Shopper’s китайский маркетплейс Poizon. Компания занималась изучением российского рынка, на который вышла в июне. Соколов объяснил, почему сложилась такая ситуация.