Лакомый кусок: Почему на смену западным брендам в России пришли подделки
Если бренд официально работает в России, у него есть ряд инструментов, которыми он может защищать свой товарный знак, но это не касается ушедших западных брендов, заявил НСН Артем Соколов.
Бренды, которые ушли из России, теперь не отвечают за подделки своих товаров, поэтому число такой продукции на рынке возросло, заявил НСН глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.
Больше четверти кроссовок известных брендов, закупленных для проверки на российских электронных площадках, оказались подделками, сообщил изданию Shopper’s китайский маркетплейс Poizon. Компания занималась изучением российского рынка, на который вышла в июне. Соколов объяснил, почему сложилась такая ситуация.
«Процент подделок сейчас сложно оценить, потому что это связано с параллельным импортом. Все, что производится у нас в стране, с этим проблем нет. Бренды, которые ушли из России, теперь не отвечают за подделки своих товаров, им все равно. Отсюда такая ситуация, других явных причин нет. Такая продукция мониторится и убирается мгновенно, если бренду не все равно. Если бренд официально работает в России, у него есть ряд инструментов, которыми он может защищать свой товарный знак. Блокировка продавцов-нарушителей происходит моментально. Предусмотрен штраф до пяти миллионов рублей, если правообладателю был нанесен урон», - отметил он.
По его словам, в таком случае нужно усилить контроль именно за ввозом товара в страну.
«Такие ситуации на рынке есть: по известным брендам кроссовок, одежды существуют подделки. Пока эта деятельность экономически выгодна, они никуда не денутся. Эти товары подлежат обязательной маркировке, она на них может быть, но при этом товар может быть поддельным. Сами площадки – это следствие, просто витрина. Чтобы эту проблему решить, надо сделать так, чтобы в систему не могли попасть такие товары. Важно проверять документы на входе, при ввозе, включая регламенты и декларации. Только после этого надо выдавать марки. Иначе эти подделки будут оставаться лакомым заработком. Надо внимательнее относиться к импортерам, которые запрашивают коды маркировки», - рассказал он.
Введение уголовной ответственности за оборот и производство фальсификата на косметическом рынке убережет здоровье россиян, заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
