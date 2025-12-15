Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием $600 миллиардов
15 декабря 202523:35
Состояние основателя SpaceX и главы Tesla Илона Маска достигло $600 миллиардов, что стало рекордным показателем в истории. Об этом сообщает журнал Forbes.
Таким образом Маск стал первым человеком, чье состояние превысило отметку в $600 миллиардов.
Ранее в октябре он также первым в мире достиг уровня благосостояния в $500 миллиардов.
Рост состояния Маска связан с увеличением стоимости его активов, прежде всего долей в компаниях SpaceX и Tesla, а также других проектов предпринимателя, передает «Радиоточка НСН».
