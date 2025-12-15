СМИ: В Майами на выходных могут пройти встречи групп по Украине

Очередной раунд переговоров между США и Украиной может состояться уже в предстоящие выходные на территории Соединенных Штатов, в качестве возможной площадки рассматривается Майами. Об этом сообает портал Axios со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

По словам источника, в переговорах примут участие рабочие группы и военные обеих стран. В ходе встречи стороны планируют «изучать карты».