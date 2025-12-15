СМИ: В Майами на выходных могут пройти встречи групп по Украине

Очередной раунд переговоров между США и Украиной может состояться уже в предстоящие выходные на территории Соединенных Штатов, в качестве возможной площадки рассматривается Майами. Об этом сообает портал Axios со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

По словам источника, в переговорах примут участие рабочие группы и военные обеих стран. В ходе встречи стороны планируют «изучать карты».

Уиткофф сообщил о прогрессе на переговорах по Украине

Переговоры по украинскому урегулированию прошли в Берлине 14-15 декабря. Во встрече участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и президент Украины Владимир Зеленский. Переговоры продолжались около пяти часов.

После первого раунда Уиткофф сообщил о достигнутом прогрессе, отметив, что стороны обсуждали план урегулирования, состоящий из 20 пунктов. В понедельник в Берлине прошел второй раунд консультаций, посвященных мирному урегулированию конфликта, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
