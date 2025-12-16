Санкции США нанесли бизнесу больший ущерб, чем российские контрсанкции

Политика санкций США против России обернулась бумерангом для американского бизнеса, нанеся ему более существенный урон, чем ответные шаги Москвы, сообщил в интервью RTVI глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.

Рябков заявил, что Россия не прогнется под санкциями

По его словам, парадоксальная ситуация подтверждается оценками самих компаний: вред от американских ограничений они оценили в 8 из 10, а от российских — всего в 5 из 10. Совокупный финансовый ущерб исчисляется сотнями миллиардов долларов. Эксперт указал, что экономика России хорошо адаптировалась, в то время как американские компании страдают.

Несмотря на давление и сложности, подавляющее большинство американских компаний не ушли с рынка. В качестве первых шагов к нормализации Эйджи видит отмену ограничений на поставки авиазапчастей и восстановление прямых рейсов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести «очень мощные» санкции против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
