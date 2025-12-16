Санкции США нанесли бизнесу больший ущерб, чем российские контрсанкции
Политика санкций США против России обернулась бумерангом для американского бизнеса, нанеся ему более существенный урон, чем ответные шаги Москвы, сообщил в интервью RTVI глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.
По его словам, парадоксальная ситуация подтверждается оценками самих компаний: вред от американских ограничений они оценили в 8 из 10, а от российских — всего в 5 из 10. Совокупный финансовый ущерб исчисляется сотнями миллиардов долларов. Эксперт указал, что экономика России хорошо адаптировалась, в то время как американские компании страдают.
Несмотря на давление и сложности, подавляющее большинство американских компаний не ушли с рынка. В качестве первых шагов к нормализации Эйджи видит отмену ограничений на поставки авиазапчастей и восстановление прямых рейсов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести «очень мощные» санкции против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин подписал закон о рубках леса на Байкале
- Сын высокопоставленного чиновника получил тяжёлые травмы в результате нападения
- Санкции США нанесли бизнесу больший ущерб, чем российские контрсанкции
- СМИ: Есть риск «раскола» энергосистемы Украины
- Защита Долиной подала в суд возражения на жалобу Лурье
- Штрафовать за несообщение о переезде в военкомат теперь будут круглогодично
- СМИ: В Майами на выходных могут пройти встречи групп по Украине
- Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием $600 миллиардов
- Черноморский флот заявил о срыве диверсии ВСУ в Новороссийске
- Мерц предупредил о рисках для ЕС из-за замороженных активов РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru