По его словам, парадоксальная ситуация подтверждается оценками самих компаний: вред от американских ограничений они оценили в 8 из 10, а от российских — всего в 5 из 10. Совокупный финансовый ущерб исчисляется сотнями миллиардов долларов. Эксперт указал, что экономика России хорошо адаптировалась, в то время как американские компании страдают.

Несмотря на давление и сложности, подавляющее большинство американских компаний не ушли с рынка. В качестве первых шагов к нормализации Эйджи видит отмену ограничений на поставки авиазапчастей и восстановление прямых рейсов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести «очень мощные» санкции против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

