Штрафовать за несообщение о переезде в военкомат теперь будут круглогодично

Текст закона размещен на портале правовой информации. Согласно новым нормам, за подобное нарушение теперь можно получить штраф в течение всего года, а не только в периоды призывных кампаний. Размер штрафа — от 10 до 20 тысяч рублей.

Новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года.

Ранее Госдума одобрила 30-дневный срок явки в военкомат по электронной повестке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

