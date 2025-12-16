Штрафовать за несообщение о переезде в военкомат теперь будут круглогодично
Российский президент Владимир Путин утвердил закон, устанавливающий административную ответственность за несвоевременное информирование военкомата о смене места жительства.
Текст закона размещен на портале правовой информации. Согласно новым нормам, за подобное нарушение теперь можно получить штраф в течение всего года, а не только в периоды призывных кампаний. Размер штрафа — от 10 до 20 тысяч рублей.
Новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года.
Ранее Госдума одобрила 30-дневный срок явки в военкомат по электронной повестке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
